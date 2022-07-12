У Китаї хочуть створити "відкритий і безпечний" інтернет разом із іншими країнами

Лідер КНР запевняє, що його країна хоче будувати "справедливий і раціональний" кіберпростір.

Китай готовий співпрацювати з іншими країнами для створення відкритого та безпечного інтернету. Про це заявив президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін під час церемонії запуску міжнародної робочої групи в межах Всесвітньої конференції з інтернету, пише агентство "РИА Новости".

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"Кіберпростір має вплив на долю людства, майбутнє цього простору має спільно формуватися всіма країнами світу", — прокоментував глава держави.

За його словами, Китай готовий разом із міжнародною спільнотою просувати будівництво "справедливішого та раціонального, відкритого й інклюзивного, безпечного та стабільного, життєздатного кіберпростору". Щоправда, з якими конкретно країнами хоче співпрацювати Китай, Сі Цзіньпін не уточнив.

За що критикують Китай?

Китайську Народну Республіку вже давно звинувачують у тотальному стеженні за своїми громадянами, зокрема за допомогою інтернет-технологій. Як пише The New York Times, керівництво країни збирає величезну кількість даних про населення, відстежуючи їхнє переміщення та переглядаючи повідомлення в соціальних мережах. При цьому зібрану інформацію уряд може зберігати на незахищених серверах, ігноруючи питання кібербезпеки. Після недавнього скандалу з витоком великої бази даних поліції Шанхая ця проблема стала особливо очевидною.

Крім цього, КНР зазнає постійної критики через жорстке регулювання інтернету. Один із найяскравіших прикладів — у китайському сегменті інтернету майже неможливо знайти інформацію про події на площі Тяньаньмень у червні 1989 року. Однак на цьому китайська влада не зупиняється. Як стало відомо, у червні в Китаї затвердили нові положення щодо адміністрування служб коментарів в інтернеті. Згідно з документами, веб-сайти повинні перевіряти та в ручному режимі схвалювати кожен коментар користувача перед публікацією. Якщо буде знайдено порушення, про це необхідно доповісти відповідним органам. Крім того, усі сайти повинні ідентифікувати своїх користувачів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в КНР відчувають пристрій, здатний читати думки чоловіків, які дивляться порно. Прилад може бути використаний армією китайських інтернет-цензорів, які опікуються психічним здоров'ям громадян і виявляють у соцмережах неприйнятний контент.