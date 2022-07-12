В Китае хотят создать "открытый и безопасный" Интернет — вместе с другими странами

Лидер КНР уверяет, что его страна хочет строить "справедливое и рациональное" киберпространство.

Китай готов сотрудничать с другими странами для создания открытого и безопасного Интернета. Об этом заявил президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии запуска международной рабочей группы в рамках Всемирной конференции по Интернету, пишет агентство "РИА Новости".

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"Киберпространство имеет влияние на судьбу человечества, будущее этого пространства должно совместно формироваться всеми странами мира", — прокомментировал глава государства.

По его словам, Китай готов вместе с международным сообществом продвигать строительство "более справедливого и рационального, открытого и инклюзивного, безопасного и стабильного, жизнеспособного киберпространства". Правда, с какими конкретно странами хочет сотрудничать Китай, Си Цзиньпин не уточнил.

За что критикуют Китай?

Китайскую Народную Республику уже давно обвиняют в тотальной слежке за своими гражданами, в том числе с помощью интернет-технологий. Как пишет The New York Times, руководство страны собирает огромное количество данных о населении, отслеживая их перемещение и просматривая сообщения в социальных сетях. При этом собранную информацию правительство может хранить на незащищенных серверах, игнорируя вопрос кибербезопасности. После недавнего скандала с утечкой крупной базы данных полиции Шанхая, это проблема стала особенно очевидной.

Кроме этого, КНР подвергается постоянной критике из-за жесткой регуляции Интернета. Один из ярчайших примеров — в китайском сегменте Интернета почти невозможно найти информацию о событиях на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Однако на этом китайские власти не останавливаются. Как стало известно, в июне в Китае утвердили новые положение об администрировании служб комментариев в Интернете. Согласно документы, веб-сайты должны проверять и в ручном режиме одобрять каждый комментарий пользователя перед публикацией. Если будут найдены нарушения, то об этом необходимо доложить в соответствующие органы. Кроме того, все сайты должны идентифицировать своих пользователей.

Напомним, ранее мы писали, что в КНР испытывают устройство, способное читать мысли мужчин, смотрящих порно. Прибор может быть использован армией китайских интернет-цензоров, которые заботятся о психическом здоровье граждан и выявляют в соцсетях неприемлемый контент.