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"Остались дочь-студентка и маленький сын". Екатерина Кухар о погибшем в бою солисте балета Александре Шаповале

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Фото: Коллаж: Фокус | Екатерина Кухар об Александре Шаповале: "Чужое горе было для него как свое"

Звезда балета Екатерина Кухар рассказала Фокусу о своем коллеге и партнере Александре Шаповале, который погиб, защищая Украину.

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12 сентября в бою под Майорском на Донетчине погиб 47-летний Александр Шаповал, заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы. Он ушел добровольцем в тероборону, потом стал гранатометчиком в ВСУ. Его коллега, звезда балета и ТВ Екатерина Кухар ответила на вопросы Фокуса об Александре, которого хорошо знала – они были партнерами в разных постановках.

О смерти Александра Шаповала сообщили коллеги в интернете, в том числе прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар.

"Сердце отказывается в это верить. Сегодня враг унес жизнь Шаповала Александра Николаевича. – написала она в своем блоге. – Заслуженный артист Украины, педагог дуэтного танца KSBC. Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью. Потому что он один из немногих, кто жил сценой. А теперь его танец стал вечным. Больно. Трудно. Вечная и светлая память, Саша. Навсегда в сердце, памяти, душе".

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Заслуженный артист Александр Шаповал на фронте стал гранатометчиком

Фокус уже рассказывал о подвиге Александра Шаповала. Но мы связались с Екатериной Кухар, которая сейчас находится в Европе, чтобы больше узнать о выдающемся человеке. И артистка ответила на наши вопросы.

В каких партиях Александр вам запомнился — и как именно?

Александр Шаповал был невероятным артистом, коллегой и партнером. Я не раз с ним танцевала. Он был несравним в партии Лукаша из "Лесной песни", а его Эскамильо из "Кармен" и тореадор в "Дон Кихоте" всегда были очень чувственными, страстными и темпераментными. Я не знаю ни одного нашего коллеги, который бы им ни восхищался. Ведь его умение отдаваться во время спектакля без остатка и умение перевоплощаться всегда ошеломляло.

Какой у него был характер? Отношения с коллегами? Какой он был человек?

Мир балета достаточно жесток, но Александр Шаповал разрушал все стереотипы. У него был невероятно чуткий характер, и чужое горе никогда не оставляло его равнодушным. Он всегда готов был все бросить и бежать на помощь. Открытый, чуткий, порядочный, в нем не было никакой подлости, зависти или наглости. Не верю, что говорю о нем в прошлом… Очень светлый человек!

Расскажите, пожалуйста, о его семье.

С женой никогда не общалась, потому что она не из балетного мира, что очень редкий случай. Знаю, что у Александра осталось двое детей. Старшая дочь, которая училась в нашем колледже, и маленький сын.

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Екатерина Кухар и Александр Шаповал на сцене
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