"Його вмiння перевтiлюватися приголомшувало". Катерина Кухар про загиблого в бою соліста балету Олександра Шаповала
Зірка балету Катерина Кухар розповіла Фокусу про свого колегу та партнера Олександра Шаповала, який загинув, захищаючи Україну.
12 вересня в бою під Майорськом на Донеччині загинув 47-річний Олександр Шаповал, заслужений артист України, соліст балету Національної опери. Він пішов добровольцем до тероборони, потім став гранатометником у ЗСУ. Його колега, зірка балету та ТБ Катерина Кухар відповіла на запитання Фокусу про Олександра, якого добре знала — вони були партнерами у різних постановках.
Про смерть Олександра Шаповала повідомили колеги в інтернеті, зокрема, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар.
"Серце відмовляється в це вірити. Сьогодні ворог забрав життя Шаповала Олександра Миколайовича, — написала вона у своєму блозі. — Заслужений артист України, педагог дуетного танцю KSBC. Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям. Тому, що він один із небагатьох, хто жив сценою. А тепер його танець став вічним. Боляче. Важко. Вічна та світла пам'ять, Сашко. Назавжди в серці, пам'яті, душі".
Фокус вже розповідав про подвиг Олександра Шаповала. Але ми зв'язалися з Катериною Кухар, яка зараз перебуває в Європі, щоб більше дізнатися про видатну людину. І артистка відповіла на наші запитання.
У яких партіях Олександр вам запам'ятався і як саме?
Олександр Шаповал був неймовірним артистом, колегою та партнером. Я неодноразово з ним танцювала. Він був незрівнянним у партії Лукаша з "Лісової пісні", а його Ескамільйо з "Кармен" та тореадор у "Дон Кіхоті" завжди були дуже чуттєвими, пристрасними та темпераментними. Я не знаю жодного нашого колеги, який би ним не захоплювався. Адже його вміння віддаватися під час вистави без залишку і вміння перевтілюватись завжди приголомшувало.
Який мав характер? Стосунки з колегами? Якою він був людиною?
Світ балету досить жорстокий, але Олександр Шаповал руйнував усі стереотипи. Він мав неймовірно чуйний характер, і чуже горе ніколи не залишало його байдужим. Він завжди був готовий все кинути і бігти на допомогу. Відкритий, чуйний, порядний, у ньому не було ніякої підлості, заздрості чи нахабства. Не вірю, що говорю про нього в минулому… Дуже світла людина!
Розкажіть, будь ласка, про його сім'ю.
З дружиною ніколи не спілкувалася, бо вона не з балетного світу, що дуже рідкісний випадок. Знаю, що в Олександра лишилося двоє дітей. Старша дочка, яка навчалася у нашому коледжі, та маленький син.Важливо