Премьера фильма о войне "Клондайк". Русский мир несет смерть и своим противникам, и сторонникам

3 ноября на экраны страны выходит отмеченная в США и на Берлинале украинская лента "Клондайк"

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На экраны Украины выходит фильм, который Украина отправляет в этом году на "Оскар". Он полностью отвечает двум из трех условий тех славянских картин, которые побеждали в США в категории "Лучший иностранный фильм".

Мировая критика фильм "Клондайк" приняла неплохо: рейтинг на платформе IMDb составляет 7,4, а на Rotten Tomatoes — 95%. Фильм получил приз "За лучшую режиссуру" на престижном конкурсе "Сандэнс" в Америке. А на 72-м Берлинале в рамках программы "Панорама" лента была удостоена приза зрительских симпатий.

Фокус посмотрел фильм до премьеры: картина сильная, мастерски снятая, но не без недостатков. Ее основной посыл, такой же, как у "Киборгов" (2017): с русским миром нельзя договориться ни на каких условиях.

Сюжет фильма "Клондайк" показывает жизнь украинской семьи на Донбассе – Ирки (Оксана Черкашина) и Толика (Сергей Шадрин) , которые проживают в селе Грабовое, случайно оказавшись в эпицентре авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года.

В доме бывает наездами брат жены – Юрик (Олег Щербина). В село заходят вооруженные российские формирования и местные "ополченцы". Толик и Юрик пытаются настаивать, чтобы беременная Ирка эвакуировалась, но женщина все тянет резину…

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Режиссер – Марина Эр Горбач. Украинка, вышедшая замуж за турецкого режиссера Мехмета Бахадыра Эра и проживающая в Стамбуле. Это четвертая полнометражная картина, которую супруги делают вместе. Муж выступил в качестве продюсера.

Режиссер так говорила о своем фильме: "Для меня эта картина – "ракета" против страха военной агрессии со стороны России прежде всего для самой себя. "Клондайк" появился на пересечении бессилия остановить войну и глубокого уважения и благодарности тем, кто отстаивает Украину. И еще — это мечта о мире в Украине"

Фокус уже разбирал те славянские картины, которые получили "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Все они отвечали трех условиям:

В основе обязательно лежит идея, связанная с мощными социальными потрясениями. Фильм до "Оскара" получал призы в Европе или США, о нем писала иностранная пресса. Динамичный сюжет, в котором под воздействием обстоятельств происходит серьезная трансформация главных героев.

В картине "Клондайк" хоть отбавляй социального напряжения – первое условие соблюдено. Что касается второго – то, фильм вызвал немалый резонанс в мире. На американском фестивале "Сандэнс" в рамках программы World Dramatic Competition Марина Эр Горбач была награждена призом "за лучшую режиссуру". А в феврале "Клондайк" показали на 72-м Берлинале в программе "Панорама", где лента получила приз зрительских симпатий.

Что касается третьего пункта — есть вопросы.

Война и быт

В фильме "Клондайк" виртуозно показана будничность войны – через призму обывательской жизни: где–то там на заднем фоне проехала ракетная установка. Потом произошел взрыв – упал сбитый лайнер. К месту падения пассажирского самолета отправились пожарные машины и автомобили скорой помощи…

У семьи, ожидающей ребенка, в доме то свет пропадет, то вода – миллионы украинцев переживают сейчас все те же бытовые неудобства. Однако Ирка и Толик стараются не обращать на это внимание и не слишком, в общем-то, сочувствуют погибшим пассажирам малазийского Боинга. Их хата действительно с краю: в селе, на отдельном хуторе с тремя домами.

[ + – ] Героиня фильма "Клондайк" и ее супруг постоянно думают о приближающихся родах

Ирка, Толик и Юрик – это люди из категории "село и в Африке село". В фильме мы видим тот же социальный срез, что в картине "Припутни" (2017) – неспешное существование сельских жителей-обывателей. Они и тут показаны без особой симпатии – с мелкими дрязгами и разборками на суржике. Только одна серьезная тварь по имени война лезет через тын прямо в хату – война "русского мира". Наиболее наглой и зверской его частью показаны чеченцы.

А вокруг дома наших героев – невероятная красота солнечной степи, наполненной легкой дымкой (потрясающая работа оператора Святослава Булаковского).

Но эта война, конечно, мешает нормально жить – от "прилета" зияет дыра в стене дома. Ракета порвала фотообои – с пальмами и морем. Уютный быт обрывается возле дыры, как возле пропасти, куда все больше "затягивает" и персонажей фильма. Хотя рядом с дырой стоят такие обычные предметы быта как электрочайник и микроволновая печь, дающие призрачную надежду, что "все образуется". Но уже война, стартовавшая в 2014 году, поселила вражду и в их доме: идет перманентный конфликт между Толиком и Юриком: первый — сторонник "русского мира" ("русские придут, порядок наведут"), а Юрик – его противник и мечтает уехать в Киев. Заделывая дыру, он ворчит под нос: "Мы строим, они разрушают".

Ирка пытается примирять родичей и однажды даже разгоняет их струей воды, как полицейские – протестующих. Женщина постоянно думает о приближающихся родах, но тревожная виолончельная музыка грузинского композитора Звиади Мгебришвили создает мрачную атмосферу ожидания чего-то гораздо более страшного, чем роды…

Минусы и плюсы фильма "Клондайк"

Минусы ленты – отсутствие динамики и трансформации персонажей. Есть вопрос и по сценарию: зачем Толику было признаваться, что он в курсе того, кто сбил лайнер? Не видел и не видел.

Плюсы – захватывающая эстетика ленты, точная игра актеров и внятный идеологический посыл.

Сергей Шадрин только что отметился в колоритной роли бандита в "Максиме Осе", тут еще более яркая работа – роль Толика. К сожалению, актер умер в 2021 году, и вот теперь, в 2022 выходят подряд знаковые фильмы с его участием.

Что касается названия картины, то аналогия между "золотой лихорадкой" и "военной лихорадкой", охватившей тогда восток Украины, нам предоставляется несколько надуманной (от военной — никто не разбогател).

[ + – ] Нервы не выдержали: истерика главной героини

Идейный посыл фильма "Клондайк" однозначный и четкий: русский мир несет смерть всем – и своим сторонникам, и своим противникам. С ним невозможно договориться по определению. У него свои задачи, далекие от интересов людей и их взглядов. Он смертельно опасен – этот хаотично ползущий "посланник" милитаризованного российского государства. В этом смысле картина Горбач абсолютно точна в своем диагнозе, что и показали события 2022 года.

[ + – ] Трейлер фильма "Клондайк"

Украинские фильмы, претендовавшие на "Оскар"

1997 год – "Приятель покойника " Вячеслава Криштофовича;

2003 год – "Мамай" Олеся Санина;

2004 год – "Водитель для Веры" Павла Чухрая;

2006 год – "Аврора" Оксаны Байрак;

2008 год – "Иллюзия страха" Александра Кириенко;

2012 год — "Прошедший Сквозь Огонь" Михаила Ильенко;

2013 год – "Параджанов" Елены Фетисовой, Сержа Аведикяна;

2014 год – "Поводырь" Олеся Санина;

2016 год – "Украинские шерифы" Романа Бондарчука;

2017 год – "Уровень черного" Валентина Васяновича;

2018 год – "Донбасс" Сергея Лозницы;

2019 год – "Домой" Наримана Алиева;

2020 год – "Атлантида" Валентина Васяновича.

2021 год — "Плохие дороги" Наталки Ворожбит.

Только фильм "Восток-Запад" (2000), спродюсированный украинцем Александром Роднянским, был номинирован на "Оскар".

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