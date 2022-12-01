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Культура Российско-украинская война Художники, артисты, музыканты на войне и о войне

Новый киноформат. В фильме "Область героев" – истории спасения людей, где волонтеры играют себя

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Кадр из фильма "Область героев" (2022)

Не смотря на блэкаут, состоялась премьера художественно-документального фильма "Область Героев" о волонтерах-спасателях, сделанный захватывающе и зрелищно.

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Состоялась премьера украинского полнометражного фильма "Область героев", который вышел уже на экраны страны. Фильм "Область героев" – это видеореконструкция реальных историй украинцев, попавших в оккупацию. В картине несколько новелл о волонтерах – тех, кто вывозил с оккупированных территорий инвалидов и стариков, о врачах, спасающих раненых, и о мальчике — пилоте дрона, который давал ВСУ координаты дислокаций оккупантов.

Фокус побывал на премьере и делится подробностями.

Несмотря на блэкауты в столичном кинотеатре "Оскар" (небоскреб "Гулливер"), сразу в трех залах – 4, 5, 6 – состоялась открытая премьера документально-художественной картины "Область героев". Из звезд была Надя Дорофеева со своим продюсером Ириной Горовой (экс-супруга Потапа). В фильме звучит песня "Думы" на стихи Тараса Шевченко, которую Дорофеева исполняет вместе с Артемом Пивоваровым.

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Брифинг перед презентацией фильма
Фото: Константин Рылев

Лента своими страшными масштабными панорамами разрушений в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене мгновенно захватывает внимание зрителей – ведь все это происходило не где-то, а в нашей стране, на наших глазах. Сотни людей пытаются выехать, крики, давка, паника. Многие пожилые люди или инвалиды не имели возможности выбраться из этого ада.

Первое, что видно из картины – дикая внезапность происходящего. И второе – были люди, не потерявшие самообладания в этой чрезвычайной ситуации.

И вот на арене войны появляются два волонтера с позывными Водолаз и Индеец. Режиссер Артур Лерман использует прием из лент о супергероях: Водолаз и Индеец стоят на крыше ирпеньской высотки и словно осматривают поле деятельности – это десятки разрушенных домов и покореженных машин – там прошла злодейская сила. Вдалеке видны взрывы.

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Постер фильма "Область героев"

Только это – не супергеройское кино, а жесткая украинская реальность. И между ней и нами нет стены условности, которая будет присутствовать у зрителей этой картины в других странах. Для нас продолжаются ракетные удары, и война – в разгаре, хотя оккупантов и отогнали от стен столицы. А тогда они были в Ирпене, который "в семи километрах от Киева", — говорит в фильме Водолаз.

Главный сюжетный ход, который придумали авторы в этой ленте такой. Интервью с героями фильма проходят в антуражах разных церквей, отталкиваясь от слогана картины "Ангелы, которые прошли ад". Их рассказы перемежаются яркими художественными сценками, максимально приближенными к документальным свидетельствам. То есть, перед нами как бы визуально "разворачивают" рассказы волонтеров.

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А в этом мире все четко: есть враги, и есть – наши, которых надо спасти.

"В марте я был ближе всего к смерти", — говорит в ленте Водолаз. Его машина, в которой он вывозил с оккупированной территории стариков и инвалидов, нарвалась на блокпост оккупантов. Перестрелка. Российский снайпер убивает человека в его автомобиле – попадание в голову…

Индеец рассказывает, как ему дали задание забрать Кнопку – маленькую девочку лет пяти. Он приехал, но бабушка и дедушка ее не отдавали: "Пересидим здесь". Доходит почти до потасовки. На подобной почве, оказывается, тоже было немало конфликтов – люди не хотели срываться с насиженных мест в неизвестность. Иной раз вопрос решался быстро, когда кто-то из членов семьи погибал в результате обстрелов.

Еще одни герои ленты – ветеринарные медработники, мужчина и женщина. Она не покидала зоологического приюта, где было больше двадцати кошек, коллега пришел поддержать ее. Их обоих неожиданно попросили помочь трем раненым минометным огнем девочкам. Девочки ранены в голову. Это страшные раны. Одна девочка в коме. Отговорки, что "мы ветеринары, а не нейрохирурги" не годились для родственников. Одну малышку все-таки удалось спасти – наши герои плакали от счастья, услышав по радио, что девчушку привели в чувство и восстановили уже в Италии – значит их старания не пропали даром. История врачей имеет романтическое продолжение – они решили пожениться.

Еще одна пара – отец и пятнадцатилетний сын. Подросток, оказывается, был отличным пилотом дрона. Он вместе с отцом засекал позиции врага и передавал ВСУ. Эта информация была бесценна на линии фронта. Однажды папу и сына, которые искали разряженный дрон, чуть не "попалил" патруль оккупантов – крайне напряженный момент в фильме: наводчиков ждала бы неминуемая смерть.

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Уже после премьеры я ловлю в метро первого героя фильма – Водолаза – он ехал на свою рабочую смену. Он и есть реальный водолаз в мирной жизни. Звать его Анатолий Ефимович. Родом он из Бучи. Я попросил его рассказать для Фокуса о самых опасных моментах своей волонтерской деятельности.

"Я вывез шесть тысяч человек из Ирпеня. Меня расстреливали два раза, — говорит Анатолий. — Самый опасный момент — когда я попал в Ирпене в засаду 24 марта. Приезжаю забрать человека. Заезжаю в переулок на Тургеневской, а тут засада – шесть солдат. За бетономешалками спрятались – с РПГ. Один солдат подбегает ко мне: "Ты кто?" Я говорю: "Брат…" и осекаюсь – вижу, что это россиянин. И он у меня видит желто-голубой шеврон. Напряженный момент. Наш солдат, который сидел в машине, застрелил ра*иста. Я нажал на газ, автоматчики расстреляли машину, но мы остались целыми. У меня, как у волонтера, оружия не было…"

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Волонтер Анатолий Ефимович (Водолаз)
Фото: Константин Рылев

Анатолий поспешил на свою ветку метро (уже почти половина десятого вечера, скоро комендантский час), я – на свою. Он буднично рассказывал об этом всем. Спас 6 тысяч человек. Обыкновенный герой.

Идите в кинотеатры: "Область героев" — для украинских зрителей это по-особенному пронзительное кино, которое невозможно забыть, потому что мы ежедневно живем внутри этого "фильма" под названием война.

Трейлер фильма "Область героев"
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