"Нас не ждут, а мы придем": россияне сплагиатили трек рэпера SKOFKA "Чути гімн" (видео)

"Родной город — полигон, кому-то попали в дом", — поется в переделке трека украинского артиста. В записи плагиата участвовал боец подконтрольного РФ батальона "Спарта".

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Четыре месяца назад украинский рэпер SKOFKA выпустил трек "Чути гімн", в котором идет речь о борьбе сил обороны с российскими оккупантами во время полномасштабной войны. Несколько дней назад в сети появилась российская копия этой композиции, в которой оправдываются военные преступления войск РФ. Ролик был опубликован в YouTube.

"Наш боевой товарищ, боец батальона "Спарта" (формирования "ДНР", контролируемого Россией) сделал крутой клип о жизни и службе в прифронтовом Донецке", – указали оккупанты в описании под роликом.

В российской копии можно услышать, что аранжировка песни, как и манера исполнения, практически идентичны оригиналу.

"Родной город — полигон, кому-то попали в дом, х*вало завалит гном, нас не ждут а мы придем", — говорится в тексте песни-плагиата.

Автор оригинального трека, украинский рэп-исполнитель SKOFKA, уже отреагировал на пародию россиян.

"К такому я не был готов", — возмутился артист в своем Instagram.

Отметим, что в оригинале песни "Чути гімн" говорится о том, как Вооруженные силы Украины отгонят российские войска с оккупированных территорий Украины и отомстят за преступления против украинского народа.

"За нами правда, значить визволим село ми за селом / За нами правда, значить ми з долин повиганяєм зло / Ну, а поки будем бить вас за Азов і Бучу / За Дніпро і кручі / За Ірпінь, який ти мучив / За лани квітучі" — читает SKOFKA.

Напомним, летом мы писали о том, как знаменитую песню "Мам", написанную фронтменом группы "Скрябин" Андреем Кузьменко, он же Кузьма, в 2012 году, перепели российские исполнители.

Также Фокус сообщал, как осенью музыкальные сервисы в РФ начали блокировать песню "Ой у лузі червона калина".