"Нас не чекають, а ми прийдемо": росіяни сплагіатили трек репера SKOFKA "Чути гімн" (відео)

"Родной город — полигон, кому-то попали в дом", — співається у переробленні треку українського артиста. У записі плагіату брав участь боєць підконтрольного РФ батальйону "Спарта".

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Чотири місяці тому український репер SKOFKA випустив трек "Чути гімн", у якому йдеться про боротьбу сил оборони з російськими окупантами під час повномасштабної війни. Декілька днів тому в мережі з'явилася російська копія цієї композиції, в якій виправдовуються воєнні злочини військ РФ. Ролик опублікований у YouTube.

"Наш бойовий товариш, боєць батальйону "Спарта" (формування "ДНР", контрольованого Росією) зробив крутий кліп про життя та службу в прифронтовому Донецьку", — зазначили окупанти в описі під роликом.

У російській копії можна почути, що аранжування пісні, як і манера виконання, практично ідентичні до оригіналу.

"Родной город — полигон, кому-то попали в дом, х*вало завалит гном, нас не ждут а мы придем", — йдеться в тексті пісні-плагіату.

Автор оригінального треку, український реп-виконавець SKOFKA, вже відреагував на пародію росіян.

"До такого я не був готовий", — обурився артист у своєму Instagram.

Зазначимо, що в оригіналі пісні "Чути гімн" йдеться про те, як Збройні Сили України відженуть російські війська з окупованих територій України та помстяться за злочини проти українського народу.

"За нами правда, значить визволим село ми за селом / За нами правда, значить ми з долин повиганяєм зло / Ну, а поки будем бить вас за Азов і Бучу / За Дніпро і кручі / За Ірпінь, який ти мучив / За лани квітучі" — читає SKOFKA.

Нагадаємо, влітку ми писали про те, як знамениту пісню "Мам", написану фронтменом гурту "Скрябін" Андрієм Кузьменком, він же Кузьма, у 2012 році, переспівали російські виконавці.

Також Фокус повідомляв, як восени музичні сервіси у РФ почали блокувати пісню "Ой у лузі червона калина".