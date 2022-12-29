Мультики о богатыре и чародейках: в РФ выпустят свой "ответ Гарри Поттеру и Властелину Колец"

"Союзмультфильм" анонсировал проекты о "настоящем богатыре" и приключениях девочки сироты "в волшебном мире".

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Российская студия "Союзмультфильм" анонсировала проекты, которые призваны стать "ответом "Гарри Поттеру" и "Властелину колец". Речь идет о полнометражных мультфильмах, в которых будет повествоваться о "настоящем богатыре" и девочке-сироте в фентези-мире. Об этом пишет издание "Российская газета" со ссылкой на главу совета директоров студии Юлиану Слащеву.

"У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ "Гарри Поттеру", "Властелину колец", "Марвелу" и "Суперменам", — сказала представительница "Союзмультфильма".

По словам Слащевой, речь идет о двух проектах — полнометражном мультфильме о "настоящем богатыре", а также мультфильмах, основанных на серии книг Юлии Ивановой "Тайны Чароводья". Последний проект будет рассказывать подростковую историю о приключениях девочки-сироты в волшебном мире.

"Это увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани, которые противостоят расколу внутри королевства, состоящего из могущественных магических орденов чаронитов. Здесь также будет большое количество оригинальных персонажей и сюжетных линий", — рассказали в студии агентству "РИА Новости".

Напомним, в ноябре стало известно, что православные активисты потребовали от министерства культуры РФ запретить книги и фильмы о Гарри Поттере. По мнению заявителей, эти произведения "развращают и косят души юных россиян".

Также мы писали, что уровень падения сборов российских кинотеатров за текущий год составил 56-70%. Многие кинотеатры в РФ сократили работу в будни и оставили сеансы лишь в выходные дни, так как "нет материала для показа".