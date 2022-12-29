Мультики про богатиря та чарівниць: у РФ випустять свою "відповідь "Гаррі Поттеру" та "Володарю перснів"

"Союзмультфільм" анонсував проєкти про "справжнього богатиря" та пригоди дівчинки-сироти "в чарівному світі".

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Російська студія "Союзмультфільм" анонсувала проєкти, які покликані стати "відповіддю "Гаррі Поттеру" та "Володарю перснів". Ідеться про повнометражні мультфільми, де розповідатиметься про "справжнього богатиря" й дівчинку-сироту у фентезі-світі. Про це пише видання "Російська газета" з посиланням на голову ради директорів студії Юліану Слащеву.

"У нас в розробці кілька анімаційних повних метрів, які створюватимуть нових героїв на основі книг, уже написаних і прочитаних дітьми. Це наша відповідь "Гаррі Поттеру", "Володарю перснів", "Марвелу" та "Суперменам", — сказала представниця "Союзмультфільму".

За словами Слащової, йдеться про два проєкти — повнометражний мультфільм про "справжнього богатиря", а також мультфільми, засновані на серії книг Юлії Іванової "Таємниці Чароводдя". Останній проєкт розповідатиме підліткову історію про пригоди дівчинки-сироти в чарівному світі.

"Це захопливий і красивий світ із юними чарівницями Ельдою та Шані, які протистоять розколу всередині королівства, що складається з могутніх магічних орденів чаронітів. Тут також буде велика кількість оригінальних персонажів і сюжетних ліній", — розповіли в студії агентству "РІА Новини".

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що православні активісти вимагали від міністерства культури РФ заборонити книги та фільми про Гаррі Поттера. На думку заявників, ці твори "розбещують і косять душі юних росіян".

Також ми писали, що рівень падіння зборів російських кінотеатрів за поточний рік становив 56-70%. Багато кінотеатрів у РФ скоротили роботу в будні та залишили сеанси лише у вихідні дні, оскільки "немає матеріалу для показу".