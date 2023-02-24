Участница от Эстонии на Евровидении записала песню на украинском к годовщине войны с РФ (аудио)

Юная артистка вспомнила, что в этот день много плакала и желала окончания войны в Украине. Спустя год ожесточенные бои все еще идут и она решила поддержать народ морально.

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Представительница Эстонии на песенном конкурсе "Евровидение-2023" Алика Милова высказалась о годовщине полномасштабной войны в Украине и посвятила песню всему народу, который сражается за свою свободу и независимость. Новый пост был опубликован на ее странице в социальной сети Instagram.

24 февраля Эстония празднует свой День независимости, однако год назад этот день получил новые смыслы для всего мира, о чем юная артистка и написала в своей публикации. Несмотря на этот большой праздник в Эстонии, все мысли местных жителей с украинским народом.

"1 год назад я проснулась очень рано, потому что у меня был концерт в Кивиыли, посвященный Дню независимости. В первую минуту пробуждения увидела новости. Первой мыслью было "Дорогие мои украинские люди, мои родные. Оставайтесь сильнымы". Весь день плакала, чувствовала пустоту внутри и уже желала, чтобы это закончилось. Год прошел, а война продолжается", — пишет Алика Милова.

Артистка с первых дней определилась со своей позицией и начала поддерживать украинский народ, который уже год ежедневно подвергается атакам со стороны Российской Федерации.

Девушка решила морально поддержать Украину и написала композицию на украинском языке, которая была посвящена борьбе народа в этой бессмысленной войне.

"Пару дней назад я написал песню на украинском и посвятила ее всему украинскому народу, а также своей семье. Люблю вас всех и оставайтесь сильными. Elagu Eesti! Слава Украïнi!", — подытожила артистка.

Чтобы прослушать песню Алики Миловой на украинском пролистните "карусель" ее публикации в Instagram.

Кто такая Алика Милова

Алика родилась 5 сентября 2002 года в небольшом эстонском городе Нарва, который расположен на границе с Россией. С детства она увлекалась музыкой и начала участвовать в местных вокальных конкурсах.

В конце прошлого года было объявлено, что девушка примет участие в национальном отборе на Евровидение, где и выборола победу 11 февраля. В мае со сцены Ливерпуля поклонники смогут услышать ее конкурсную композицию под названием "Bridges".

Напомним, 12 февраля Хорватия выбрала своего представителя на песенном конкурсе Евровидение. Там выступит группа с песней, в которой они насмехаются над Путиным и другими диктаторами.

9 февраля кандидат от Италии на Евровидение снял клип про пару из Украины, которую разлучила война. Артист узнал историю пары во время написания конкурсной песни. В клипе показаны кадры из жизни семьи после того, как Россия вторглась в их страну.