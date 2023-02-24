Учасниця від Естонії на Євробачення записала пісню українською до роковин війни з РФ (аудіо)

Юна артистка згадала, що цього дня багато плакала та хотіла закінчення війни в Україні. Через рік запеклі бої все ще йдуть, і вона вирішила підтримати народ морально.

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Представниця Естонії на пісенному конкурсі "Євробачення-2023" Аліка Мілова висловилася про річницю повномасштабної війни в Україні та присвятила пісню всьому народу, який бореться за свою свободу та незалежність. Новий пост був опублікований на її сторінці в соціальній мережі Instagram.

24 лютого Естонія святкує свій День незалежності, проте рік тому цей день набув нових сенсів для всього світу, про що юна артистка і написала у своїй публікації. Незважаючи на це велике свято в Естонії, усі думки місцевих мешканців із українським народом.

"Рік тому я прокинулася дуже рано, бо я мала концерт у Кивілі, присвячений Дню незалежності. У першу хвилину пробудження побачила новини. Першою думкою було "Дорогі мої українські люди, мої рідні. Залишайтеся сильними". Весь день плакала, відчувала порожнечу всередині і вже хотіла, щоб це закінчилося. Рік минув, а війна триває", — пише Аліка Мілова.

Артистка з перших днів визначилася зі своєю позицією і почала підтримувати український народ, який уже рік щодня піддається руйнуванню з боку Російської Федерації.

Дівчина вирішила морально підтримати Україну та написала композицію українською мовою, яка була присвячена боротьбі народу у цій безглуздій війні.

"Пару днів тому я написала пісню українською та присвятила її всьому українському народу, а також своїй родині. Люблю вас усіх і залишайтеся сильними. Elagu Eesti! Слава Українi!", — підсумувала артистка.

Щоб прослухати пісню Аліки Мілової українською пролистайте "карусель" її публікації в Instagram.

Хто така Аліка Мілова

Аліка народилася 5 вересня 2002 року у невеликому естонському місті Нарва, яке розташоване на кордоні з Росією. З дитинства вона захоплювалася музикою та почала брати участь у місцевих вокальних конкурсах.

Наприкінці минулого року було оголошено, що дівчина візьме участь у національному відборі на Євробачення, де й виборола перемогу 11 лютого. У травні зі сцени Ліверпуля шанувальники матимуть змогу почути її конкурсну композицію під назвою "Bridges".

Нагадаємо, 12 лютого Хорватія обрала свого представника на пісенному конкурсі "Євробачення". Там виступить гурт із піснею, в якому вони глузують з Путіна та інших диктаторів.

9 лютого кандидат від Італії на Євробачення зняв кліп про пару з України, яку розлучила війна. Артист дізнався про історію пари під час написання конкурсної пісні. У кліпі показані кадри із життя сім'ї після того, як Росія вторглася до їхньої країни.