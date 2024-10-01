"Битись не можна відступити": почему новый роман о нашей войне обречен стать бестселлером

В новой книге Павла Белянского (Паштета) "Битись не можна відступити" центральный образ – женщина и одно из лучших описаний боя в мировой литературе.

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Вышел роман о российско-украинской войне "Битись не можна відступити" (380 стр, "Vivat", Харьков) Павла Белянского (Паштет). Писатель, сценарист (фильм "Я работаю на кладбище", 2022) и солдат-штурмовик говорил нам в интервью в феврале этого года, что уже заканчивает книгу о войне. В июне она была напечатана, но российские ракеты уничтожили в Харькове типографию, первый тираж сгорел. В сентябре "Виват" напечатали новый. Роман производит сильное впечатление: Белянский вырос из хорошего писателя – в крупного прозаика. Любопытно, что в произведении множество персонажей мужчин-добровольцев, но центральный образ – женский. Фокус представит свою рецензию на роман, который обречен стать бестселлером.

Напомним, что Павел Белянский родился в 1977 году в поселке Шахта №9 Луганской области в семье военнослужащего. Сначала он стал популярным блогером.

По сборнику рассказов "Я работаю на кладбище" (2016), ставшему популярным, написал сценарий, по которому сняли одноименный фильм. Картина вышла на экраны в сентябре 2022 года – Белянский на премьеру в Киеве приехал с фронта. Можно сказать, что это первая национальная картина с идеальной сценарной структурой, объединяющей в себе черты авторского и коммерческого кино.

Белянский выпустил несколько книг, из которых можно выделить – "Бабушка умирать не любила"(2021). Американский классик Кормак Маккарти (1933 – 2023), написавший шедевр "Старикам тут не место", считал, что если в книге не идет речь о смерти – это несерьезное чтиво. У Паштета с этим "отлично" – призрак смерти присутствует во многих его произведениях.

Раньше Павел позиционировал себя как русскоязычного украинского писателя. Сейчас, понятно, выпускает книги только на украинском языке.

Белянский 25 февраля 2022 ушел добровольцем. Стал пехотинцем-штурмовиком, сражаясь на Херсонском направлении и в Харьковской области.

Женат, есть дочь-подросток.

Свои точные фронтовые наблюдения он публиковал и в виде постов в своем аккаунте в фейсбуке (34 тысячи подписчиков на сегодня). И вот – фронтовой роман.

Замечу, что при личной встрече в феврале этого года – мы с Пашей поспорили – он возражал против моей теории, что формула Украины: красавица – выгода – союз. Но парадокс в том, что хотя он на своих страницах вывел полтора десятка портретов добровольцев из третьей штурмовой роты, которую он обессмертил, центральный, сквозной образ книги – женский. Это Таня с позывным Тигра. С нее книга начинается и ей, в общем завершается. И это – симптоматично. Этот парамедик, словно символ сегодняшней Украины.

Павел Белянский (Паштет) в прифронтовой зоне

До полномасштабной войны она была незадачливой владелицей кафе на берегу Каховского водохранилища. У нее сын учился в школе, а муж продавал кондиционеры. Супруг ее постоянно недооценивал, ехидно подтрунивал над ней и, по большому счету, обнулял как мог ее личность. Такое вроде бы бесхитростное подначинвание может убить в человеке напрочь веру в себя. И Таня существовала скорее по инерции, без особого вкуса к жизни.

Но грянуло 24 февраля 2022. Кафе сгорело. Женщина решила и сжечь все мосты с прошлым, пойдя в ВСУ добровольцем. Белянский подробно описывает реакцию на это ее решение и мужа и офицера в военкомате: от страха под видом иронии – до откровенного раздражения. Удивительны и описания реакции на появление Тани в ВСУ – самих бойцов. Как пишет Паштет, что Таня оглядела восемь мужчин и выбрала себе в кавалеры – самого безобидного – Сверчка-пулеметчика. Чтобы не выбрали ее.

Дальше едет поразительная трансформация: из неуверенной женщины – в крутейшего бойца с позывным Тигра ( в начале взяла имя Багира, как в "Маугли", но Багира уже была зарегистрирована).

В книге изображено 15-16 добровольцев-мужчин, включая самого Паштета, но второй по значению после Тигры , пожалуй, командир Александр Черный: единственный герой книги, разговаривающий на русском.

Просто великолепна сцена боя в главе "Павел Паштет. День Везения". Свист пуль, взрывы, резкая смена обстановки, полное ощущение безвыходности и неожиданная помощь – все это видишь, чувствуешь – с полным погружением в ситуацию. Белянский описывает все – вплоть до бетонной пыли на губах, которая вздымается от взрывов или изменений в восприятии после контузии. .

Шокирующая деталь. Когда наш штурмовой отряд ворвался в село, то почему-то там было неественно тихо: не слышно собак, не видно котов. А потом украинские солдаты нашли их – расстрелянных и сваленных в одну кучу на заднем дворе одной из хат.

"- Навіщо? – запитав я.

- Тому, що можуть, — сказав хтось.

- Тому що ми їм дозволили, — відгукнувся Марс".

В книге много описано человеческих трагедий, но почему-то эта куча несчастных убитых животных – особенно врезается в память.

Про свой фильм "Я работаю на кладбище" Белянский как-то сказал: "Несмотря на то, что он про смерть, получилось очень жизнеутверждающее кино". Про эту книгу можно сказать тоже самое: она – честная, страшная, бескомпромиссная, в ней совершенно нет пафоса, но почему-то появляется стойкое ощущение, что победа будет за нами — герои будничны в выполнении тяжелейших фронтовых задач, но враг остановить наших бойцов не в состоянии. Белянский внимателен к десяткам реальных деталей, которые выдумать невозможно. Максимум, что делает Белянский-писатель – это проводит пунктиром линии разных судеб, которая складывается у персонажей из их выбора, поступков и следствий этого всего. На протяжении книги мы видим, как добровольцы, пришедшие с гражданки, становятся опытными бойцами, пройдя трудные военные испытания. Автор не скрывает какими это все дается жертвами.

Из популярного блогера и увлекательного рассказчика Белянский превратился в крупного украинского прозаика. По этому роману обязательно снимут кино, где главной героиней будет, конечно, Таня-Тигра: ее преображение и реакция на нее – новую – самое интригующее и важное в книге.