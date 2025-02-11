Тому и Джерри — 85! Кинокомпания Warner Bros целый февраль транслирует мультфильмы с любимыми героями

В самой первой серии о приключениях кота и мыши главных героев звали Джаспером и Джинксом. Потом им дали другие имена, в честь популярного одноименного коктейля.

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Первый эпизод мультфильма "Тома и Джерри" студия Metro-Goldwyn-Mayer выпустила 10 февраля 1940 года и с тех пор этот мультсериал, ставший культовым, 7 раз удостаивался премии "Оскар". Об этом пишет Фокус.

Самая первая серия о легендарном противостоянии кота и мыши называлась "Кот получает пинка" (Puss Gets the Boot — англ.). В девятиминутной истории кот по имени Джаспер с удовольствием мучает мышонка по имени Джинкс.

Приключения двух заклятых врагов настолько понравились зрителям, что MGM заказала художникам-мультипликаторам Уильяму Ханну и Джозефу Барбере продолжение, где персонажи уже были переименованы в привычные нам Том и Джерри, в честь популярного в США рождественского коктейля.

В честь 85-летия анимационного сериала, в течении всего февраля Warner Bros будет транслировать на YouTube-канале классические эпизоды о противостоянии любимых героев детства.

Классическими считаются 114 эпизодов, созданных Уильямом Ханной и Джозефом Барберой. За свою "карьеру" главные герои не только сменили имя, но и несколько раз меняли свой образ.

Как менялся облик Джерри... Фото: Википедия

...и как изменился Том Фото: Википедия

Всего же за время существования франшизы различными студиями было создано в общей сложности более 160 серий о приключениях Тома и Джерри, 19 ремейков старых выпусков, 5 мультсериалов и несколько полнометражных мультфильмов.

Напомним, в начале января в США умер осел Перри, ставший прототипом героя Ослика из мультфильма "Шрек". Перри умер в возрасте 30 лет.

Фокус писал о лучших мультфильмах всех времен по версии ресурса Internet Movie Database (IMDb).