Тому і Джеррі — 85! Кінокомпанія Warner Bros цілий лютий транслює мультфільми з улюбленими героями

У найпершій серії про пригоди кота і миші головних героїв звали Джаспером і Джинксом. Потім їм дали інші імена, на честь популярного однойменного коктейлю.

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Перший епізод мультфільму "Тома і Джеррі" студія Metro-Goldwyn-Mayer випустила 10 лютого 1940 року, і відтоді цей мультсеріал, що став культовим, 7 разів удостоювався премії "Оскар". Про це пише Фокус.

Найперша серія про легендарне протистояння кота і миші називалася "Кіт отримує стусана" (Puss Gets the Boot — англ.). У дев'ятихвилинній історії кіт на ім'я Джаспер із задоволенням мучить мишеня на ім'я Джинкс.

Пригоди двох заклятих ворогів настільки сподобалися глядачам, що MGM замовила художникам-мультиплікаторам Вільяму Ганну і Джозефу Барбері продовження, де персонажів уже перейменували на звичних нам Тома і Джері, на честь популярного в США різдвяного коктейлю.

На честь 85-річчя анімаційного серіалу, протягом усього лютого Warner Bros транслюватиме на YouTube-каналі класичні епізоди про протистояння улюблених героїв дитинства.

Класичними вважаються 114 епізодів, створених Вільямом Ганною і Джозефом Барберою. За свою "кар'єру" головні герої не тільки змінили ім'я, а й кілька разів змінювали свій образ.

Як змінювався вигляд Джеррі... Фото: Вiкiпедiя

...і як змінився Том Фото: Вiкiпедiя

Загалом же за час існування франшизи різними студіями було створено загалом понад 160 серій про пригоди Тома і Джеррі, 19 ремейків старих випусків, 5 мультсеріалів і кілька повнометражних мультфільмів.

Нагадаємо, на початку січня у США помер віслюк Перрі, який став прототипом героя Ослика з мультфільму "Шрек". Перрі помер у віці 30 років.

Фокус писав про найкращі мультфільми всіх часів за версією ресурсу Internet Movie Database (IMDb).