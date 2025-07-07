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Стиль жизни

Парил в воздухе над винилом: MONATIK устроил грандиозное шоу в серце Киева (фоторепортаж)

Дмитрий Монатик, MONATIK, MONATIK концерт в Киеве
На концерте MONATIK порадовал поклонников своими хитами | Фото: Антон Кулаковский

4 июля 2025 украинский исполнитель MONATIK уже во второй раз впечатлил своих многочисленных поклонников и друзей сольным концертом. На этот раз большое шоу состоялось в Украинском доме, где до этого времени не выступал ни один артист.

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Фокус побывал на большом событии в столице и делится впречатлениями от грандиозного действа.

Альбом MONATIK "Вечно танцующий человек" был озвучен в стенах Украинского дома — сакрального культурного центра в Киеве. Традиционно эта локация принимает грандиозные выставки деятелей искусства, в том числе и мирового значения.

Именно здесь прошел знаковый концерт, во время которого артист в буквальном смысле парил в воздухе в свете лазерного шоу над сценой в форме виниловой пластинки.

MONATIK концерт
Фото: Антон Кулаковский
MONATIK концерт
Фото: Антон Кулаковский
концерт MONATIK,
Фото: Антон Кулаковский
концерт MONATIK, киев
Фото: Антон Кулаковский

На второй концерт MONATIK в рамках концепта "I.V." пришла культурная элита столицы. Так, в числе гостей были замечены Гарик Корогодский, Даша Астафьева, Ирина Данилевская, Иван Фролов, Надя Шаповал, KOLA, Даша Цветкова, OTOY, Тоня Ноябрева, Фагот, Позитив, Ульяна Пчелкина, рома гений, KLER, Ярослав Гресь, Мария Гаврилюк, Оксана Шаповалова, Таня Могила, Александр Скичко, Владимир Завадюк, Ольга Горбачева, Мишель Андраде, Диана Глостер, Екатерина Кулик и многие другие.

концерт MONATIK, KOLA
KOLA
Фото: Антон Кулаковский
концерт MONATIK, Гарик Корогодский с дочерью
Гарик Корогодский с дочерью
Фото: Антон Кулаковский
Ярослава Гресь с дочерью, концерт MONATIK
Ярослава Гресь с дочерью
Фото: Антон Кулаковский
концерт MONATIK, Ваня Фролов
Ваня Фролов
Фото: Антон Кулаковский
концерт MONATIK, Анна Малиновская
Анна Малиновская
Фото: Антон Кулаковский
Александр Скичко, концерт MONATIK
Александр Скичко
Фото: Антон Кулаковский
Кристина Шомина, концерт MONATIK
Кристина Шомина
Фото: Антон Кулаковский
Ирина Данилевская, концерт MONATIK
Ирина Данилевская
Фото: Антон Кулаковский
Даша Квиткова,
Даша Квиткова, концерт MONATIK
Фото: Антон Кулаковский

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