Парил в воздухе над винилом: MONATIK устроил грандиозное шоу в серце Киева (фоторепортаж)
4 июля 2025 украинский исполнитель MONATIK уже во второй раз впечатлил своих многочисленных поклонников и друзей сольным концертом. На этот раз большое шоу состоялось в Украинском доме, где до этого времени не выступал ни один артист.
Фокус побывал на большом событии в столице и делится впречатлениями от грандиозного действа.
Альбом MONATIK "Вечно танцующий человек" был озвучен в стенах Украинского дома — сакрального культурного центра в Киеве. Традиционно эта локация принимает грандиозные выставки деятелей искусства, в том числе и мирового значения.
Именно здесь прошел знаковый концерт, во время которого артист в буквальном смысле парил в воздухе в свете лазерного шоу над сценой в форме виниловой пластинки.
На второй концерт MONATIK в рамках концепта "I.V." пришла культурная элита столицы. Так, в числе гостей были замечены Гарик Корогодский, Даша Астафьева, Ирина Данилевская, Иван Фролов, Надя Шаповал, KOLA, Даша Цветкова, OTOY, Тоня Ноябрева, Фагот, Позитив, Ульяна Пчелкина, рома гений, KLER, Ярослав Гресь, Мария Гаврилюк, Оксана Шаповалова, Таня Могила, Александр Скичко, Владимир Завадюк, Ольга Горбачева, Мишель Андраде, Диана Глостер, Екатерина Кулик и многие другие.
Ранее Фокус писал, что:
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