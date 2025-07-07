Анастасия Цимбалару появилась на большом концерте дуэта "Очі в Очі" в Киеве (фоторепортаж)
На днях в столичном концертном зале Atlas состоялся второй сольный концерт музыкантов группы "Очі в Очі".
Ребята собрали полный зал ценителей честной и позитивной украинской музыки. Фокус побывал на событии.
Поклонники, знаменитости и друзья Оли Воробьевой и Сергея Кузнецова ("Очі в Очі") пришли поприветствовать и поддержать любимых исполнителей.
В том числе поздравить коллектив со вторым сольным концертом пришла украинская актриса Анастасия Цимбалару. Она вышла на сцену к исполнителям, сердечно обняла их и назвала "любимыми зажигалками".
Звездными гостями и участниками шоу стали NICOLE, которая представила ремейк хита "505"; DIMA Prokopov, с ремейком "Ты счастлива будешь". Атмосферу праздника продолжило зажигательное шоу друзей дуэта TANYA LI & TIM.
Во время концерта был проведен аукцион, который позволил собрать 52 тысячи гривен, — часть большого сбора фонда ГеройCar для ДАР — дивизиона артразведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины.
Ранее Фокус писал:
- Кто появился на большом музыкальном событии в Киеве, посвязенному Всемирному дню музыки.
- Каким получился стильный бранч от Анастасии Цимбалару.
Мы также рассказывали, что столичные знаменитости собрались на коктейльном вечере CHARITY COCKTAILS & MUSIC.