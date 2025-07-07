Анастасия Цимбалару появилась на большом концерте дуэта "Очі в Очі" в Киеве (фоторепортаж)

На днях в столичном концертном зале Atlas состоялся второй сольный концерт музыкантов группы "Очі в Очі".

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Ребята собрали полный зал ценителей честной и позитивной украинской музыки. Фокус побывал на событии.

Поклонники, знаменитости и друзья Оли Воробьевой и Сергея Кузнецова ("Очі в Очі") пришли поприветствовать и поддержать любимых исполнителей.

В том числе поздравить коллектив со вторым сольным концертом пришла украинская актриса Анастасия Цимбалару. Она вышла на сцену к исполнителям, сердечно обняла их и назвала "любимыми зажигалками".

Выступление группы "Очі в Очі" Фото: Пресс-служба

Звездными гостями и участниками шоу стали NICOLE, которая представила ремейк хита "505"; DIMA Prokopov, с ремейком "Ты счастлива будешь". Атмосферу праздника продолжило зажигательное шоу друзей дуэта TANYA LI & TIM.

"Очі в Очі" и DIMA Prokopov

TANYA LI & TIM

Во время концерта был проведен аукцион, который позволил собрать 52 тысячи гривен, — часть большого сбора фонда ГеройCar для ДАР — дивизиона артразведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины.

Оля Воробьева

Ранее Фокус писал:

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