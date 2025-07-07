Анастасія Цимбалару з'явилася на великому концерті дуету "Очі в Очі" в Києві (фоторепортаж)

Днями у столичному концертному залі Atlas відбувся другий сольний концерт музикантів гурту "Очі в Очі".

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Гурт зібрав повний зал поціновувачів чесної та позитивної української музики. Фокус побував на події.

Шанувальники, знаменитості та друзі Олі Воробйової та Сергія Кузнєцова ("Очі в Очі") прийшли привітати і підтримати улюблених виконавців.

Зокрема, привітати колектив із другим сольним концертом прийшла українська акторка Анастасія Цимбалару. Вона вийшла на сцену до виконавців, сердечно обійняла їх і назвала "улюбленими запальничками".

Виступ гурту "Очі в Очі" Фото: Пресс-служба

Зірковими гостями та учасниками шоу стали NICOLE, яка презентувала ремейк хіта "505"; DIMA Prokopov, з ремейком "Ти щаслива будеш". Атмосферу свята продовжило запальне шоу друзів дуету TANYA LI & TIM.

"Очі в Очі" та DIMA Prokopov

TANYA LI & TIM

Під час концерту було проведено аукціон, що дав змогу зібрати 52 тисячі гривень, — частину великого збору фонду ГеройСаг для ДАР — дивізіону артрозвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України.

Оля Воробйова

Раніше Фокус писав:

Ми також розповідали, що столичні знаменитості зібралися на коктейльному вечорі CHARITY COCKTAILS & MUSIC.