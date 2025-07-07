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Стиль життя

Парив у повітрі над вінілом: MONATIK влаштував грандіозне шоу в серці Києва (фоторепортаж)

Дмитро Монатік, MONATIK, MONATIK концерт у Києві
На концерті MONATIK порадував шанувальників своїми хітами | Фото: Антон Кулаковський

4 липня 2025 року український виконавець MONATIK уже вдруге вразив своїх численних прихильників та друзів сольним концертом. Цього разу велике шоу відбулося в Українському домі, де до цього часу не виступав жоден артист.

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Альбом MONATIK "Людина, що вічно танцює" було озвучено в стінах Українського дому — сакрального культурного центру в Києві. Традиційно ця локація приймає грандіозні виставки діячів мистецтва, зокрема й світового значення.

Саме тут відбувся знаковий концерт, під час якого артист у буквальному сенсі ширяв у повітрі у світлі лазерного шоу над сценою у формі вінілової платівки.

MONATIK концерт
Фото: Антон Кулаковський
MONATIK концерт
Фото: Антон Кулаковський
концерт MONATIK,
Фото: Антон Кулаковський
концерт MONATIK, київ
Фото: Антон Кулаковський

На другий концерт MONATIK у рамках концепту "I.V." прийшла культурна еліта столиці. Так, серед гостей були помічені Гарік Корогодський, Даша Астаф'єва, Ірина Данилевська, Іван Фролов, Надя Шаповал, KOLA, Даша Цвєткова, OTOY, Тоня Ноябрьова, Фагот, Позитив, Уляна Пчолкіна, рома геній, KLER, Ярослав Гресь, Марія Гаврилюк, Оксана Шаповалова, Таня Могила, Олександр Скічко, Володимир Завадюк, Ольга Горбачова, Мішель Андраде, Діана Глостер, Катерина Кулик та багато інших.

KOLA, концерт MONATIK
KOLA
Фото: Антон Кулаковський
концерт MONATIK, Гарік Корогодський із донькою
Гарік Корогодський із донькою
Фото: Антон Кулаковський
Ярослава Гресь із донькою, концерт MONATIK
Ярослава Гресь із донькою
Фото: Антон Кулаковський
концерт MONATIK, Ваня Фролов
Ваня Фролов
Фото: Антон Кулаковський
концерт MONATIK, Анна Малиновська
Анна Малиновська
Фото: Антон Кулаковський
Олександр Скічко, концерт MONATIK
Олександр Скічко
Фото: Антон Кулаковський
Христина Шоміна, концерт MONATIK
Христина Шоміна
Фото: Антон Кулаковський
Ірина Данилевська, концерт MONATIK
Ірина Данилевська
Фото: Антон Кулаковський
концерт MONATIK, Даша Квіткова
Даша Квіткова
Фото: Антон Кулаковський

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