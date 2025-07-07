Парив у повітрі над вінілом: MONATIK влаштував грандіозне шоу в серці Києва (фоторепортаж)

4 липня 2025 року український виконавець MONATIK уже вдруге вразив своїх численних прихильників та друзів сольним концертом. Цього разу велике шоу відбулося в Українському домі, де до цього часу не виступав жоден артист.

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Фокус побував на великій події в столиці та ділиться враженнями від грандіозного дійства.

Альбом MONATIK "Людина, що вічно танцює" було озвучено в стінах Українського дому — сакрального культурного центру в Києві. Традиційно ця локація приймає грандіозні виставки діячів мистецтва, зокрема й світового значення.

Саме тут відбувся знаковий концерт, під час якого артист у буквальному сенсі ширяв у повітрі у світлі лазерного шоу над сценою у формі вінілової платівки.

Фото: Антон Кулаковський

Фото: Антон Кулаковський

Фото: Антон Кулаковський

Фото: Антон Кулаковський

На другий концерт MONATIK у рамках концепту "I.V." прийшла культурна еліта столиці. Так, серед гостей були помічені Гарік Корогодський, Даша Астаф'єва, Ірина Данилевська, Іван Фролов, Надя Шаповал, KOLA, Даша Цвєткова, OTOY, Тоня Ноябрьова, Фагот, Позитив, Уляна Пчолкіна, рома геній, KLER, Ярослав Гресь, Марія Гаврилюк, Оксана Шаповалова, Таня Могила, Олександр Скічко, Володимир Завадюк, Ольга Горбачова, Мішель Андраде, Діана Глостер, Катерина Кулик та багато інших.

KOLA Фото: Антон Кулаковський

Гарік Корогодський із донькою Фото: Антон Кулаковський

Ярослава Гресь із донькою Фото: Антон Кулаковський

Ваня Фролов Фото: Антон Кулаковський

Анна Малиновська Фото: Антон Кулаковський

Олександр Скічко Фото: Антон Кулаковський

Христина Шоміна Фото: Антон Кулаковський

Ірина Данилевська Фото: Антон Кулаковський

Даша Квіткова Фото: Антон Кулаковський

Раніше Фокус писав, що:

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Ми також розповідали, що Анастасія Цимбалару провела стильний бранч "Досліди Анастасії Цимбалару".