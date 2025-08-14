На Волыни умер известный мастер, "украинский Фаберже" Анатолий Бойко (фото)

Во Владимире, на 56-м году жизни скончался заслуженный мастер народного творчества Украины и мировой рекордсмен Анатолий Бойко. Художник прославился собственной техникой сверления яичной скорлупы и помогал ВСУ продажей своих работ.

Как сообщил председатель Владимир-Волынской территориальной общины Игорь Паленка, в Волынской области умер почетный гражданин города, заслуженный мастер народного творчества Украины и мировой рекордсмен Анатолий Бойко.

Что известно о мастере

Анатолий Бойко имел два профессиональных образования — художника-дизайнера и резчика. Он самостоятельно разработал технологию работы с яичной скорлупой, используя алмазное сверло. Мастер работал с перепелиными, куриными, гусиными и страусиными яйцами.

В мае 2024 года он представил шесть новых изделий, украшенных цветными металлами, которые планировали выставить на европейских аукционах. Это была уже третья серия работ, средства от продажи которых направлялись на поддержку украинских военных, в частности на закупку дронов для подразделений на передовой.

Бойко создавал композиции в собственной технике "обработка металлом по яичной скорлупе", устанавливая их на подставках из ювелирной смолы с янтарной крошкой.

Рекорды Анатолия Бойко

Как сообщал Фокус, в апреле 2021 года мастер установил два мировых рекорда: он просверлил 33,3 тыс. отверстий в курином яйце и 52,7 тыс. — в гусином. Диаметр отверстий в курином яйце 0,15 мм, в гусином — 0,2 мм.

В творческом наследии Анатолия Бойко есть третий мировой рекорд — самая большая в мире коллекция яиц, украшенных металлом. По данным по состоянию на 2021 год, в нее вошло почти 500 экспонатов, а еще в 2020-м речь шла о более 700 авторских работ, которые уже находились в частных и музейных собраниях как в Украине, так и за рубежом.

