На Волині помер відомий майстер, "український Фаберже" Анатолій Бойко (фото)

У Володимирі, на 56-му році життя помер заслужений майстер народної творчості України та світовий рекордсмен Анатолій Бойко. Митець прославився власною технікою свердління яєчної шкаралупи та допомагав ЗСУ продажем своїх робіт.

Related video

Як повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка, у Волинській області помер почесний громадянин міста, заслужений майстер народної творчості України та світовий рекордсмен Анатолій Бойко.

Що відомо про майстра

Анатолій Бойко мав дві фахові освіти – художника-дизайнера та різьбяра. Він самостійно розробив технологію роботи з яєчною шкаралупою, використовуючи алмазне свердло. Майстер працював із перепелиними, курячими, гусячими та страусовими яйцями.

У травні 2024 року він представив шість нових виробів, оздоблених кольоровими металами, які планували виставити на європейських аукціонах. Це була вже третя серія робіт, кошти від продажу яких спрямовували на підтримку українських військових, зокрема на закупівлю дронів для підрозділів на передовій.

Бойко створював композиції у власній техніці "обробка металом по яєчній шкаралупі", встановлюючи їх на підставках із ювелірної смоли з бурштиновою крихтою.

Рекорди Анатолія Бойко

Як повідомляв Фокус, у квітні 2021 року майстер встановив два світові рекорди: він просвердлив 33,3 тис. отворів в курячому яйці і 52,7 тис. — в гусячому. Діаметр отворів в курячому яйці 0,15 мм, в гусячому — 0,2 мм.

У творчій спадщині Анатолія Бойка є третій світовий рекорд — найбільша в світі колекція яєць, оздоблених металом. За даними станом на 2021 рік, до неї увійшло майже 500 експонатів, а ще у 2020-му йшлося про понад 700 авторських робіт, що вже знаходилися у приватних і музейних збірках як в Україні, так і за кордоном.

Фокус також писав про загадкове зникнення шести яєць Фаберже з дому Романових.

Як повідомляв Фокус, слідом за Парижем, лондонський музей Вікторії та Альберта не знає, як повернути колекцію експонатів Фаберже.