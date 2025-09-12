"Аббатство Даунтон: Грандиозный финал": как прошел звездный бранч по случаю старта фильма

На текущей неделе в прокат выходит долгожданная третья часть культовой исторической картины – "Аббатство Даунтон: Грандиозный финал". По этому случаю актриса Анастасия Цимбалару на днях выступила модератором изысканного чаепития в британском стиле, которое прошло в столичном ресторане Frou Frou.

"Аббатство Даунтон" – тот самый фильм, который требует не только просмотра, но и дальнейшего обсуждения. Именно этим и занялись украинские знаменитости, блогеры и представители СМИ на следующий день после масштабной премьеры в Киеве, приняв участие в public talk.

Модератором бранча выступила Анастасия Цимбалару Фото: Пресс-служба

Оксана Датий, эксперт по этикету, рассказала гостям о правилах английского чаепития и о том, как классический этикет можно адаптировать под современный украинский стиль жизни.

Эксперт по этикету Оксана Датий и Анастасия Цимбалару Фото: Пресс-служба

В свою очередь блогер и кинообозреватель Марина Шульц поделилась инсайтами о том, почему "Аббатство Даунтон" стало культовым явлением, и чем "Грандиозный финал" отличается от предыдущих частей.

Пани Киноман и Марина Шульц

Гостям предлагали интерактив: каждая из приглашенных могла примерить на себя роль героини фильма, поделиться своим выбором и почувствовать себя частью этой элегантной истории.

Анна Луценко и Анастасия Цимбалару

Мария Булка и Ольга Женевская

Анастасия Цимбалару и Алена Шершнева

Анастасия Цимбалару и Светлана Охрименко

Ксения Виноградова

Илона Гвоздева

