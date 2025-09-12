Поддержите нас UA
"Аббатство Даунтон: Грандиозный финал": как прошел звездный бранч по случаю старта фильма

Оксана Датий, Анастасия Цимбалару и Анна Луценко на бранче
Оксана Датий, Анастасия Цимбалару и Анна Луценко | Фото: Пресс-служба

На текущей неделе в прокат выходит долгожданная третья часть культовой исторической картины – "Аббатство Даунтон: Грандиозный финал". По этому случаю актриса Анастасия Цимбалару на днях выступила модератором изысканного чаепития в британском стиле, которое прошло в столичном ресторане Frou Frou.

"Аббатство Даунтон" – тот самый фильм, который требует не только просмотра, но и дальнейшего обсуждения. Именно этим и занялись украинские знаменитости, блогеры и представители СМИ на следующий день после масштабной премьеры в Киеве, приняв участие в public talk.

Анастасия Цимбалару
Модератором бранча выступила Анастасия Цимбалару
Фото: Пресс-служба

Оксана Датий, эксперт по этикету, рассказала гостям о правилах английского чаепития и о том, как классический этикет можно адаптировать под современный украинский стиль жизни.

Оксана Датий, Анастасия Цимбалару
Эксперт по этикету Оксана Датий и Анастасия Цимбалару
Фото: Пресс-служба

В свою очередь блогер и кинообозреватель Марина Шульц поделилась инсайтами о том, почему "Аббатство Даунтон" стало культовым явлением, и чем "Грандиозный финал" отличается от предыдущих частей.

Пани Киномани Марина Шульц
Пани Киноман и Марина Шульц

Гостям предлагали интерактив: каждая из приглашенных могла примерить на себя роль героини фильма, поделиться своим выбором и почувствовать себя частью этой элегантной истории.

Анна Луценко и Анастасия Цимбалару
Мария Булка и Ольга Женевская
Мария Булка и Ольга Женевская
Анастасия Цимбалару и Алена Шершнева
Анастасия Цимбалару и Алена Шершнева
Анастасия Цимбалару и Светлана Охрименко
Анастасия Цимбалару и Светлана Охрименко
Ксения Виноградова
Ксения Виноградова
Илона Гвоздева
Илона Гвоздева

