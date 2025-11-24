Jerry Heil и солистка Go_A: кто вошел в лонглист Нацотбора на Евровидение

Украина определялись с перечнем 15 исполнителей, которые могут представить нашу страну на Евровидении. В частности в него вошли две певицы, которые уже представляли Украину.

Правда, обе исполнительницы выступали не одни. Речь идет о Jerry Heil, которая в дуэте с alyona alyona заняла 3 место на Евровидении-2024 с песней "Teresa & Maria", а также о Monokate — певице, которая в 2021-м году с группой Go_A заняла 5 место на Евровидении с песней "Шум". Объявление состоялось на официальном канале"Евровидения Украина".

Музыкальным продюсером Нацотбора-2026 стала певица Джамала, которая в 2016-м году победила на Евровидении с песней "1944".

Всего в лонглист Нацвыбора вошло 15 исполнителей:

АНСТЕЙ Джерри Хайль Кариотип ХАЯТ ЛАУД ЛЕЛЕКА МОЛОДИ МОН ФИА Монокате Господин Вел ОКС Эллиены Валерия Форс Марта Адамчук ЩукаРыба

15 участников пройдут этап живых прослушиваний. До 15 декабря объявят не более 9 финалистов — еще одного, десятого финалиста, определят путем онлайн-голосования среди тех, кто не попал в финал направления.

Финал Нацотбора состоится в феврале 2026 года. Победителя будут выбирать зрители и жюри.

Во время объявления участников лонглиста Джамала рассказала, что прослушала 451 заявку.

При этом перед этим она заявила, что часть песен не соответствует стандартам отбора, а их звучание оставляет желать лучшего как в содержательном, так и в техническом плане.

Что известно о Евровидении-2026

70-й юбилейный конкурс будет принимать Австрия. Выступления состоятся в Вене на арене Wiener Stadthalle. Вена выбрана из-за того, что прошлогодним победителем стала именно Австрия. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая 2026 года, а гранд-финал 16 мая.

Ранее сообщалось, что в 2026-м году на главном конкурсе "Евровидение" один зритель сможет проголосовать не более 10 раз вместо 20, как это было раньше.

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская заявила, что хочет на Евровидение.