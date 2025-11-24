Jerry Heil и солистка Go_A: кто вошел в лонглист Нацотбора на Евровидение
Украина определялись с перечнем 15 исполнителей, которые могут представить нашу страну на Евровидении. В частности в него вошли две певицы, которые уже представляли Украину.
Правда, обе исполнительницы выступали не одни. Речь идет о Jerry Heil, которая в дуэте с alyona alyona заняла 3 место на Евровидении-2024 с песней "Teresa & Maria", а также о Monokate — певице, которая в 2021-м году с группой Go_A заняла 5 место на Евровидении с песней "Шум". Объявление состоялось на официальном канале"Евровидения Украина".
Музыкальным продюсером Нацотбора-2026 стала певица Джамала, которая в 2016-м году победила на Евровидении с песней "1944".
Всего в лонглист Нацвыбора вошло 15 исполнителей:
- АНСТЕЙ
- Джерри Хайль
- Кариотип
- ХАЯТ
- ЛАУД
- ЛЕЛЕКА
- МОЛОДИ
- МОН ФИА
- Монокате
- Господин Вел
- ОКС
- Эллиены
- Валерия Форс
- Марта Адамчук
- ЩукаРыба
15 участников пройдут этап живых прослушиваний. До 15 декабря объявят не более 9 финалистов — еще одного, десятого финалиста, определят путем онлайн-голосования среди тех, кто не попал в финал направления.
Финал Нацотбора состоится в феврале 2026 года. Победителя будут выбирать зрители и жюри.
Во время объявления участников лонглиста Джамала рассказала, что прослушала 451 заявку.
При этом перед этим она заявила, что часть песен не соответствует стандартам отбора, а их звучание оставляет желать лучшего как в содержательном, так и в техническом плане.
Что известно о Евровидении-2026
70-й юбилейный конкурс будет принимать Австрия. Выступления состоятся в Вене на арене Wiener Stadthalle. Вена выбрана из-за того, что прошлогодним победителем стала именно Австрия. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая 2026 года, а гранд-финал 16 мая.
Ранее сообщалось, что в 2026-м году на главном конкурсе "Евровидение" один зритель сможет проголосовать не более 10 раз вместо 20, как это было раньше.
Напомним, ранее певица Наталья Могилевская заявила, что хочет на Евровидение.