"Жалею, что не взяла": Могилевская заявила, что хочет на Евровидение (видео)

Известная украинская певица Наталья Могилевская неожиданно заговорила о своей мечте, связанной с "Евровидением". 50-летняя артистка призналась, что до сих пор жалеет об одном решении, которое так и не решилась принять.

Артистка рассказала, что не участвовала в песенном конкурсе, хотя имела такое желание. По словам Могилевской, она жалеет, что в свое время не попробовала представить Украину на "Евровидении". Об этом она сказала во время "звездного блица" для "Люкс ФМ".

Могилевская призналась, что "очень хочет принять участие в Евровидении и жалеет, что не взяла". Также она поделилась, что иногда испытывает досаду из-за того, что не выпустила несколько потенциально хитовых песен.

Что известно о Евровидении-2026

70-й юбилейный конкурс будет принимать Австрия. Выступления состоятся в Вене на арене Wiener Stadthalle. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая 2026 года, а гранд-финал 16 мая.

Відео дня

Это уже третий раз, когда столица Австрии становится городом-хозяином самого масштабного музыкального конкурса Европы.

Однако вопрос проведения Евровидения-2026 превратился в международный политический спор. Несколько стран — по инициативе правительства Испании — настаивают на исключении израильской участницы из конкурса. Тайное голосование по этому вопросу должно состояться в ноябре, и, по словам инсайдеров, большинство членов Европейского вещательного союза (EBU) может поддержать эту идею.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Оля Полякова угрожает судом Общественному, если ее не возьмут на Нацотбор на Евровидение-2026.

Джамала, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера Национального отбора, выразила свое разочарование от присланных заявок участников.

Кроме того, Наталья Могилевская впервые прокомментировала резонанс, который возник после ее публичного поцелуя с коллегой и другом Виталием Козловским.