"Он всегда был мачо": Наталья Могилевская сказала, что ее ждет дома после поцелуя с Козловским (видео)

Певица Наталья Могилевская впервые прокомментировала резонанс, который возник после ее публичного поцелуя с коллегой и другом Виталием Козловским. Это произошло во время юбилейного концерта певицы в Киеве, посвященного ее 50-летию.

В своем Instagram артистка опубликовала фрагменты выступления, где и произошел этот момент, и с юмором отреагировала на ситуацию, отметив, что ее возлюбленный "накажет" ее физическими упражнениями дома.

"Так сделать мог только Козловский. Он всегда был мачо, который на сцене забывает обо всем на свете. И как мы теперь, Виталик, будем оправдываться дома? Меня ждет минимум 50 отжиманий", — написала певица.

Также певица вспомнила, как начиналось их творческое сотрудничество во время участия в шоу "Шанс", и поделилась, что гордится путем, который прошел Виталий.

"Я очень благодарна тебе за наш с Кузьмой первый опыт обучения, преподавания и моей помощи молодым, талантливым артистам. Потому что я хотела бы делать это всю жизнь. Потому что когда-то мне помог Рыбчинский. Без связей, без денег. Он привез меня на Славянский Базар. У него не было никакого смысла это делать, он просто был увлечен талантом. Так же мы с Кузьмой были восхищены твоим талантом", — отметила Могилевская.

