"Він завжди був мачо": Наталя Могилевська сказала, що її чекає вдома після поцілунку з Козловським (відео)

Співачка Наталія Могилевська вперше прокоментувала резонанс, який виник після її публічного поцілунку з колегою та другом Віталієм Козловським. Це сталося під час ювілейного концерту співачки в Києві, присвяченого її 50-річчю.

У своєму Instagram артистка опублікувала фрагменти виступу, де й стався цей момент, і з гумором відреагувала на ситуацію, зазначивши, що її коханий "покарає" її фізичними вправами вдома.

"Так зробити міг тільки Козловський. Він завжди був мачо, який на сцені забуває про все на світі. І як ми тепер, Віталіку, будемо виправдовуватися вдома? На мене чекає щонайменше 50 віджимань", — написала співачка.

Також співачка пригадала, як починалася їхня творча співпраця під час участі у шоу "Шанс", і поділилася, що пишається шляхом, який пройшов Віталій.

"Я дуже вдячна тобі за наш з Кузьмою перший досвід навчання, викладання та моєї допомоги молодим, талановитим артистам. Тому що я хотіла б робити це все життя. Бо колись мені допоміг Рибчинський. Без звʼязків, без грошей. Він привіз мене на Словʼянський Базар. В нього не було ніякого сенсу це робити, він просто був захоплений талантом. Так само ми з Кузьмою були захоплені твоїм талантом", — зазначила Могилевська.

