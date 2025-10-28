Понад 15 тонн ледь не впало на голову: на концерті Козловського сталась небезпечна ситуація (відео)

Під час виступу українського співака на сцені в Хмельницькому сталася надзвичайна ситуація — раптово почала опускатися пожежна завіса, що важить кілька тонн. Артист уникнув травм і залишився неушкодженим.

Інцидент стався через технічну несправність, повідомляє Фокус із посиланням на соцмережі.

Металева конструкція, масою близько 16 тонн, несподівано почала рухатися вниз просто під час концерту. Завіса вчасно зупинилася, тож ніхто зі сцени чи глядачів не постраждав.

Концерт Козловського в Хмельницькому Фото: Instagram

"Це був пі**ць! Але все обійшлося без жертв. Хмельничани, дякую вам", – зазначив в stories в Instagram Козловський.

Крім того, у травні 2024 року український співак Віталій Козловський був переведений на посаду солдата резерву до 22 ОМБр, та за місяць його звільнили в запас "через сімейні обставини або інші поважні причини". В ЗСУ заперечили інформацію, що артист несе патронатну службу у бригаді.