Более 15 тонн едва не упало на голову: на концерте Козловского произошла опасная ситуация (видео)

Во время выступления украинского певца на сцене в Хмельницком произошла чрезвычайная ситуация — внезапно начал опускаться пожарный занавес, весящий несколько тонн. Артист избежал травм и остался невредимым.

Инцидент произошел из-за технической неисправности, сообщает Фокус со ссылкой на соцсети.

Металлическая конструкция, массой около 16 тонн, неожиданно начала двигаться вниз прямо во время концерта. Занавес вовремя остановился, поэтому никто со сцены или зрителей не пострадал.

Концерт Козловского в Хмельницком Фото: Instagram

"Это был пи**ц! Но все обошлось без жертв. Хмельничане, спасибо вам", — отметил в stories в Instagram Козловский.

