Дружина Козловського зробила несподівану заяву після його поцілунку з Могилевською (фото)

Дружина українського співака Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко зізналася, як відреагувала на поцілунок чоловіка з Наталією Могилевською прямо на сцені. Це сталося під час ювілейного концерту співачки в Києві, присвяченого її 50-річчю.

У коментарі виданню "Гордон" обраниця Віталія запевнила, що не відчула жодних ревнощів. Ба більше, вона була в захваті від цього моменту.

Реакція дружини Козловського

"Я вам більше скажу: я в такому захваті від виступу й від самої Наталії, що й сама цілувала її за лаштунками. Ми дружимо сім’ями, у Наталії прекрасна сім’я, як і в нас. Тож приводів для ревнощів немає", — наголосила Юлія.

Зокрема, дружина артиста наголосила, що Могилевська багато років є музою Козловського, тому цей поцілунок став лише частиною творчості, а не особистим жестом.

Наталія Могилевська та Віталій Козловський поцілувалися Фото: Instagram

Крім того, Бакуменко нагадала, що вона є піарницею чоловіка та підтримує його у творчості.

Віталій Козловський і Юлія Бакуменко таємно одружилися у грудні 2023 року, а у лютому 2024-го у них народився син Оскар.

Віталій Козловський з родиною Фото: Instagram/vkozlovskiy

