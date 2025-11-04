Жена Козловского сделала неожиданное заявление после его поцелуя с Могилевской (фото)

Жена украинского певца Виталия Козловского, пиарщица Юлия Бакуменко призналась, как отреагировала на поцелуй мужа с Натальей Могилевской прямо на сцене. Это произошло во время юбилейного концерта певицы в Киеве, посвященного ее 50-летию.

В комментарии изданию "Гордон" избранница Виталия заверила, что не почувствовала никакой ревности. Более того, она была в восторге от этого момента.

Реакция жены Козловского

"Я вам больше скажу: я в таком восторге от выступления и от самой Натальи, что и сама целовала ее за кулисами. Мы дружим семьями, у Натальи прекрасная семья, как и у нас. Поэтому поводов для ревности нет", — подчеркнула Юлия.

В частности, жена артиста отметила, что Могилевская много лет является музой Козловского, поэтому этот поцелуй стал лишь частью творчества, а не личным жестом.

Наталья Могилевская и Виталий Козловский поцеловались Фото: Instagram

Кроме того, Бакуменко напомнила, что она является пиарщицей мужа и поддерживает его в творчестве.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко тайно поженились в декабре 2023 года, а в феврале 2024-го у них родился сын Оскар.

Виталий Козловский с семьей Фото: Instagram/vkozlovskiy

