Новый муж Натальи Могилевской впервые засветился на публике (фото)

Во время празднования 50-летнего юбилея певицы Натальи Могилевской во дворце "Украина" среди гостей заметили ее возлюбленного Валентина. Артистка долгое время не раскрывала, кто ее избранник.

На событии мужчина присутствовал в зале, поддерживая Наталью во время важного для нее вечера. Об этом сообщает издание "Главком".

Ранее в сети уже появлялись единичные кадры с Валентином — на домашних видео, во время праздников или встреч певицы. Однако именно юбилейный концерт стал первым масштабным публичным появлением мужа Могилевской. Известно, что Валентин занимается бизнесом, а вместе пара уже несколько лет.

Муж Натальи Могилевской показался на публике Фото: "Главком"

Хотя Наталья не выводила его на сцену, его присутствие среди приглашенных подчеркнуло, насколько важную роль он играет в жизни артистки.

Как ранее рассказывала Могилевская, их знакомство состоялось в начале полномасштабного вторжения. Сейчас пара вместе воспитывает двух приемных дочерей — Мишель и Софию, которых певица усыновила. Несмотря на то, что звезда избегает прямых комментариев относительно официального статуса отношений, она неоднократно называла Валентина своим мужем.

