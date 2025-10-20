"Вызвали скорую": на Могилевскую упал тяжелый предмет на съемках клипа (видео)

Украинская певица Наталья Могилевская показала фрагмент съемок своего нового клипа, а именно момент, как кое-что пошло не так. Из-за неожиданной ситуации на съемочной площадке пришлось вызывать скорую помощь.

На Могилевскую завалился коммуникатор, который очень похож на рояль. В своем Instagram звезда поделилась кадрами, на которых видно, как во время работы над клипом на песню "Бай Бай" на нее внезапно падает тяжелая техническая конструкция — коммуникатор.

Он задел Наталье голову и плечо.

На Наталью Могилевскую упал коммуникатор

"Съемка новой песни для Вас. Упал рояль. Вызвали скорую... Ни один рояль не пострадал! P.S. Кстати, это не рояль, а коммуникатор, но я знаю, что все равно все будут говорить рояль", — рассказала после инцидента исполнительница.

В частности, Могилевская призналась, что в тот момент действительно испугалась.

На съемки клипа Могилевской вызвали скорую Фото: Instagram

Фолловеры знаменитости поддержали ее после курьеза:

"Вы даже пугаетесь артистически".

"Наталья, Вы всегда дарите не просто музыку, а живую энергию и душу. Даже когда "упал рояль" — чувствуется, что все ради искусства, ради эмоций, ради зрителя".

"Когда падает рояль, то к хитяре! Так говорила моя бабушка!".

