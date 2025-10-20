"Викликали швидку": на Могилевську впав важкий предмет на зйомках кліпу (відео)

Українська співачка Наталія Могилевська показала фрагмент зйомок свого нового кліпу, а саме момент, як дещо пішло не так. Через несподівану ситуацію на знімальному майданчику довелося викликати швидку допомогу.

На Могилевську завалився комунікатор, який дуже схожий на рояль. У своєму Instagram зірка поділилася кадрами, на яких видно, як під час роботи над кліпом на пісню "Бай Бай" на неї раптово падає важка технічна конструкція — комунікатор.

Він зачепив Наталії голову та плече.

На Наталію Могилевську впав комунікатор

"Зйомка нової пісні для Вас. Впав рояль. Викликали швидку… Жоден рояль не постраждав! P.S. до речі, це не рояль, а комунікатор, але я знаю, що все одно всі будуть говорити рояль", — розповіла після інциденту виконавиця.

Зокрема, Могилевська зізналася, що в той момент справді перелякалася.

На зйомки кліпу Могилевської викликали швидку Фото: Instagram

Фоловери знаменитості підтримали її після курйозу:

Відео дня

"Ви навіть лякаєтеся артистично".

"Наталю, Ви завжди даруєте не просто музику, а живу енергію та душу. Навіть коли "впав рояль" — відчувається, що все заради мистецтва, заради емоцій, заради глядача".

"Коли падає рояль, то до хітяри! Так казала моя бабуся!".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дизайнерка Юлія Ярмолюк заявила, що Наталія Могилевська носить вбрання, яке, за її словами, є підробкою відомого бренду.

Артистка здивувала фанатів тим, що скинула 25 кілограмів.

Крім того, виконавиця показалася зі старшою донькою Мішель, яка вступила до ліцею.