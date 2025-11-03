Новий чоловік Наталії Могилевської вперше засвітився на публіці (фото)
Під час святкування 50-річного ювілею співачки Наталі Могилевської у палаці "Україна" серед гостей помітили її коханого Валентина. Артистка довгий час не розкривала, хто її обранець.
На події чоловік був присутній у залі, підтримуючи Наталю під час важливого для неї вечора. Про це повідомляє видання "Главком".
Раніше в мережі вже з’являлися поодинокі кадри з Валентином — на домашніх відео, під час свят чи зустрічей співачки. Однак саме ювілейний концерт став першою масштабною публічною появою чоловіка Могилевської. Відомо, що Валентин займається бізнесом, а разом пара вже кілька років.
Хоча Наталя не виводила його на сцену, його присутність серед запрошених підкреслила, наскільки важливу роль він відіграє у житті артистки.
Як раніше розповідала Могилевська, їхнє знайомство відбулося на початку повномасштабного вторгнення. Зараз пара разом виховує двох названих доньок – Мішель і Софію, яких співачка усиновила. Попри те, що зірка уникає прямих коментарів щодо офіційного статусу стосунків, вона неодноразово називала Валентина своїм чоловіком.
