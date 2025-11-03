Підтримайте нас RU
Стиль життя

Новий чоловік Наталії Могилевської вперше засвітився на публіці (фото)

З ким в стосунках Могилевська
Наталя Могилевська з своїм чоловіком | Фото: Іnstagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Під час святкування 50-річного ювілею співачки Наталі Могилевської у палаці "Україна" серед гостей помітили її коханого Валентина. Артистка довгий час не розкривала, хто її обранець.

На події чоловік був присутній у залі, підтримуючи Наталю під час важливого для неї вечора. Про це повідомляє видання "Главком".

Раніше в мережі вже з’являлися поодинокі кадри з Валентином — на домашніх відео, під час свят чи зустрічей співачки. Однак саме ювілейний концерт став першою масштабною публічною появою чоловіка Могилевської. Відомо, що Валентин займається бізнесом, а разом пара вже кілька років.

стосунки могилевська
Чоловік Наталії Могилевської показався на публіці
Фото: "Главком"

Хоча Наталя не виводила його на сцену, його присутність серед запрошених підкреслила, наскільки важливу роль він відіграє у житті артистки.

Як раніше розповідала Могилевська, їхнє знайомство відбулося на початку повномасштабного вторгнення. Зараз пара разом виховує двох названих доньок – Мішель і Софію, яких співачка усиновила. Попри те, що зірка уникає прямих коментарів щодо офіційного статусу стосунків, вона неодноразово називала Валентина своїм чоловіком.

