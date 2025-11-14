"Шкодую, що не взяла": Могилевська заявила, що хоче на Євробачення (відео)

Відома українська співачка Наталія Могилевська неочікувано заговорила про свою мрію, пов’язану з "Євробаченням". 50-річна артистка зізналася, що досі шкодує про одне рішення, яке так і не наважилася ухвалити.

Артистка розповіла, що не брала участь в пісенному конкурсі, хоча мала таке бажання. За словами Могилевської, вона шкодує, що свого часу не спробувала представити Україну на "Євробаченні". Про це вона сказала під час "зіркового бліцу" для "Люкс ФМ".

Могилевська зізналася, що "дуже хоче взяти участь у Євробаченні і жалкує, що не взяла". Також вона поділилася, що інколи відчуває прикрість через те, що не випустила кілька потенційно хітових пісень.

Що відомо про Євробачення-2026

70-й ювілейний конкурс прийматиме Австрія. Виступи відбудуться у Відні на арені Wiener Stadthalle. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня 2026 року, а гранд-фінал 16 травня.

Це вже третій раз, коли столиця Австрії стає містом-господарем наймасштабнішого музичного конкурсу Європи.

Однак питання проведення Євробачення-2026 перетворилося на міжнародну політичну суперечку. Кілька країн — за ініціативи уряду Іспанії — наполягають на виключенні ізраїльської учасниці з конкурсу. Таємне голосування з цього питання має відбутися в листопаді, і, за словами інсайдерів, більшість членів Європейської мовної спілки (EBU) може підтримати цю ідею.

