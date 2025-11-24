Jerry Heil та солістка Go_A: хто увійшов до лонглисту Нацвідбору на Євробачення

Україна визначалися з переліком 15 виконавців, які можуть представити нашу країну на Євробаченні. Зокрема до нього увійшли двоє співачок, які вже представляли Україну.

Щоправда, обидві виконавиці виступали не самі. Йдеться про Jerry Heil, яка в дуеті з alyona alyona посіла 3 місце на Євробаченні-2024 з піснею "Teresa & Maria", а також про Monokate — співачку, яка в 2021-му році з гуртом Go_A посіла 5 місце на Євробаченні з піснею "Шум". Оголошення відбулося на офіційному каналі "Євробачення Україна".

Музичною продюсеркою Нацвідбору-2026 стала співачка Джамала, яка в 2016-му році перемогла на Євробаченні з піснею "1944".

Загалом у лонглист Нацвібору увійшло 15 виконавців:

ANSTAY Jerry Heil Karyotype KHAYAT LAUD LELEKA MOLODI MON FIA Monokate Mr. Vel OKS The Elliens Valeria Force Марта Адамчук ЩукаРиба

15 учасників пройдуть етап живих прослуховувань. До 15 грудня оголосять не більше ніж 9 фіналістів — ще одного, десятого фіналіста, визначать шляхом онлайн-голосування серед тих, хто не потрапив до фіналу напряму.

Відео дня

Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2026 року. Переможця обиратимуть глядачі та журі.

Під час оголошення учасників лонглиста Джамала розповіла, що прослухала 451 заявку.

Водночас перед цим вона заявила, що частина пісень не відповідає стандартам відбору, а їхнє звучання залишає бажати кращого як у змістовому, так і в технічному плані.

Що відомо про Євробачення-2026

70-й ювілейний конкурс прийматиме Австрія. Виступи відбудуться у Відні на арені Wiener Stadthalle. Відень обрано через те, що минулорічним переможцем стала саме Австрія. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня 2026 року, а гранд-фінал 16 травня.

Раніше повідомлялося, що в 2026-му році на головному конкурсі "Євробачення" один глядач зможе проголосувати не більше 10 разів замість 20, як це було раніше.

Нагадаємо, раніше співачка Наталя Могилевська заявила, що хоче на Євробачення.