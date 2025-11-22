Правила голосування на "Євробаченні-2026" суттєво змінили: як тепер обиратимуть переможця

Європейська мовна спілка змінює правила пісенного конкурсу "Євробачення" у частині, що стосується голосування, які діятимуть вже наступного року.

Зокрема один глядач зможе проголосувати не більше 10 разів замість 20, як це було раніше, йдеться в офіційній заяві EBU.

Європейська мовна спілка консультувалася з національними мовниками та незалежними експертами та зрештою ухвалила наступні зміни:

обмеження на промо-кампанії . Відтепер посилюються правила щодо рекламної підтримки учасників. EBU зупинятиме спроби непропорційного впливу на голосування, зокрема, коли такі кампанії підтримуються державними структурами. Будь-які спроби тиску або штучного просування можуть призвести до санкцій;

. Відтепер посилюються правила щодо рекламної підтримки учасників. EBU зупинятиме спроби непропорційного впливу на голосування, зокрема, коли такі кампанії підтримуються державними структурами. Будь-які спроби тиску або штучного просування можуть призвести до санкцій; вдвічі менше голосів від одного глядача . Максимальна кількість голосів з одного номера або способу оплати скорочується з 20 до 10. Учасникам пропонують рівніше розподіляти симпатії між конкурсантами;

. Максимальна кількість голосів з одного номера або способу оплати скорочується з 20 до 10. Учасникам пропонують рівніше розподіляти симпатії між конкурсантами; повернення професійного журі у півфінали . У 2026-му журі знову братиме участь у визначенні фіналістів – голоси публіки і журі будуть зважені приблизно 50/50. Кількість членів журі зросте з 5 до 7, а їхній професійний склад розшириться: тепер це можуть бути музичні критики, викладачі, хореографи, режисери-постановники та представники індустрії. Кожне журі обов’язково міститиме двох молодих членів віком 18–25 років. Усі члени підписуватимуть декларацію про неупередженість та нерозголошення своїх уподобань до завершення конкурсу;

. У 2026-му журі знову братиме участь у визначенні фіналістів – голоси публіки і журі будуть зважені приблизно 50/50. Кількість членів журі зросте з 5 до 7, а їхній професійний склад розшириться: тепер це можуть бути музичні критики, викладачі, хореографи, режисери-постановники та представники індустрії. Кожне журі обов’язково міститиме двох молодих членів віком 18–25 років. Усі члени підписуватимуть декларацію про неупередженість та нерозголошення своїх уподобань до завершення конкурсу; потужніші технічні системи захисту. EBU посилить автоматичні механізми відстеження підозрілих моделей голосування і співпрацюватиме з технічними партнерами, аби запобігти шахрайству та злагодженим атакам на результати.

Метою нововведень є посилення довіри, підвищення прозорості та повернення акценту на музику, а не на зовнішній вплив чи інформаційні кампанії.

В EBU наголосили, що усі нововведення схвалені керівною групою конкурсу. Після "Євробачення-2026" їх повторно проаналізують для можливих подальших коригувань.

Зазначимо, що пісенний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться 12, 14 та 16 травня 2026 року у столиці Австрії — Відні, представник якої переміг цього року.

Нагадаємо, 19 листопада ЗМІ писали про те, що у Євробаченні-2026 можуть ввести нові правила через скандал навколо Ізраїлю.

Фокус також писав про те, що продюсер Олі Полякової поскаржився на "Суспільне" в Європейську мовну спілку та пригрозив судом.