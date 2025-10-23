Продюсер Полякової пожалівся на "Суспільне" в Європейську мовну спілку і пригрозив судом

Команда Полякової звернулася з офіційним листом до EBU (Європейської спілки радіомовлення і телебачення). У зверненні просять звернути увагу на окремі пункти правил конкурсу та закликають до їх перегляду.

Продюсер української виконавиці Олі Полякової Михайло Ясинський поділився новими деталями щодо скандалу навколо можливої участі артистки в національному відборі на "Євробачення-2026" у своєму Instagram.

Ясинський зауважив, що у разі відмови внести зміни до регламенту Полякова може бути змушена звернутися до суду, що, на його думку, лише поглибить конфлікт. Він наголосив на важливості відкритого діалогу між сторонами для досягнення чесного рішення.

"Відправили листи в EBU з проханням втрутитися в справу та в "Суспільне" з попередженням, що якщо не будуть змінені окремі правила Нацвідбору на "Євробачення", то неминучий судовий позов та процес можуть призвести до ще більших скандалів. Треба просто вийти на відкриту дискусію і знайти правильне, справедливе рішення", — написав у дописі Ясинський.

Відео дня

Реакції людей

У більшості люди засудили Полякову і її команду:

"Чесно кажучи, дуже смішно спостерігати за цим дитячим садком, який ви влаштовуєте. Одразу видно, що ви взагалі не тямите у Євробаченні. У EBU з вас теж поржуть, бо вони не мають жодного відношення до впливу на мовників щодо вибору представників. Тільки Суспільне уповноважене встановлювати правила відбору. Так що можете одразу подавати позов до суду, який ви теж програєте, бо все відбувається відповідно до правил, які Суспільне уповноважене самостійно створювати";

"Час перестати ганьбитися, ні?";

"Замість того, аби визнати свою помилку, що розмивали кордони і молились на руській мір, ви розводите срач. Правила для всіх однакові";

"Двоє недоумків з кризою середнього віку не можуть відвалити від конкурсу для молодих талантів".

Однак є також і ті, хто підтримав:

"Вітаю !!!!! Це важлива і така красива подія !!! Дякую за все що ви робите для країни, для всіх нас! Бо любов музика віра і сила духу — це те що надихає і допомагає перемагати світлу і добру над темрявою".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Оля Полякова погрожує судом "Суспільному", якщо її не візьмуть на Нацвідбір на Євробачення-2026. Артистка їздила після 2014 року до РФ, чим порушує чинні правила конкурсу.

Співачка потрапила в лікарню перед концертом у Чернівцях.

Крім того, пародист виконавиці обурив публіку своєю поведінкою.