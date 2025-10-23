Продюсер Поляковой пожаловался на "Суспільне" в Европейский вещательный союз и пригрозил судом
Команда Поляковой обратилась с официальным письмом к EBU (Европейскому союзу радиовещания и телевидения). В обращении просят обратить внимание на отдельные пункты правил конкурса и призывают к их пересмотру.
Продюсер украинской исполнительницы Оли Поляковой Михаил Ясинский поделился новыми деталями относительно скандала вокруг возможного участия артистки в национальном отборе на "Евровидение-2026" в своем Instagram.
Ясинский отметил, что в случае отказа внести изменения в регламент Полякова может быть вынуждена обратиться в суд, что, по его мнению, только углубит конфликт. Он отметил важность открытого диалога между сторонами для достижения честного решения.
"Отправили письма в EBU с просьбой вмешаться в дело и в "Суспільне" с предупреждением, что если не будут изменены отдельные правила Нацотбора на "Евровидение", то неизбежный судебный иск и процесс могут привести к еще большим скандалам. Надо просто выйти на открытую дискуссию и найти правильное, справедливое решение", — написал в заметке Ясинский.
Реакции людей
В большинстве люди осудили Полякову и ее команду:
- "Честно говоря, очень смешно наблюдать за этим детским садом, который вы устраиваете. Сразу видно, что вы вообще не разбираетесь в Евровидении. В EBU с вас тоже поржут, потому что они не имеют никакого отношения к влиянию на вещателей по выбору представителей. Только Общественное уполномочено устанавливать правила отбора. Так что можете сразу подавать иск в суд, который вы тоже проиграете, потому что все происходит в соответствии с правилами, которые Общественное уполномочено самостоятельно создавать";
- "Пора перестать позориться, нет?";
- "Вместо того, чтобы признать свою ошибку, что размывали границы и молились на русский мир, вы разводите срач. Правила для всех одинаковы";
- "Двое недоумков с кризисом среднего возраста не могут отвалить от конкурса для молодых талантов".
Однако есть также и те, кто поддержал:
"Поздравляю !!!!! Это важное и такое красивое событие!!! Спасибо за все что вы делаете для страны, для всех нас! Потому что любовь музыка вера и сила духа — это то что вдохновляет и помогает побеждать светлому и доброму над тьмой".
