У Євробаченні-2026 можуть ввести нові правила через скандал навколо Ізраїлю: деталі

Австрійський суспільний мовник ORF заявив, що підтримує участь Ізраїлю в Євробаченні-2026, яке відбудеться у травні у Відні. Водночас організатори ведуть переговори з країнами, які можуть відмовитися від участі через війну Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Газа. Серед можливих противників – Іспанія, Ірландія та Словенія.

Генеральний директор ORF Роланд Вайссман повідомив, що Європейська спілка мовників у грудні голосуватиме за нові правила конкурсу. За його словами, зараз важливо домовитися та знайти рішення, яке дозволить виступити якомога більшій кількості країн. Він не уточнив, які саме зміни плануються, пише Cadena SER.

Вайссман також наголосив, що ювілейне, 70-те Євробачення повинно об'єднувати людей і проходити під гаслом "United by Music" – "Об’єднані музикою".

Також стало відомо, що Болгарія, Румунія та Молдова повернуться на конкурс після перерви. Можлива також участь Канади – керівництво ORF оцінило цю ідею позитивно.

Втім, ситуація залишається напруженою. Мовники Іспанії, Ірландії та Словенії заявили, що можуть бойкотувати Євробачення-2026, якщо Ізраїль братиме участь. Вони критикують Ізраїль за великі жертви серед цивільних у Газі.

Вайссман підкреслив, що на Євробачення учасників відправляють саме мовники, а не уряди держав.

Минулого тижня представники ORF зустрілися з ізраїльським суспільним мовником Kan. Ізраїльська сторона підтвердила, що хоче виступити на конкурсі та готова виконати всі нові правила.

Організатори очікують, що конкурс у Відні, який триватиме 12–16 травня 2026 року, збере близько 90 тисяч глядачів і може стати рекордним за кількістю країн-учасниць.

Мер Відня Міхаель Людвіг заявив, що виключення Ізраїлю буде помилкою, але місто, ймовірно, готове провести конкурс, адже він приносить значні прибутки.

