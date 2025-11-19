В Евровидении-2026 могут ввести новые правила из-за скандала вокруг Израиля: детали

Австрийский общественный вещатель ORF заявил, что поддерживает участие Израиля в Евровидении-2026, которое состоится в мае в Вене. В то же время организаторы ведут переговоры со странами, которые могут отказаться от участия из-за войны Израиля против ХАМАС в Секторе Газа. Среди возможных противников — Испания, Ирландия и Словения.

Генеральный директор ORF Роланд Вайссман сообщил, что Европейский союз вещателей в декабре будет голосовать за новые правила конкурса. По его словам, сейчас важно договориться и найти решение, которое позволит выступить как можно большему количеству стран. Он не уточнил, какие именно изменения планируются, пишет Cadena SER.

Вайссман также отметил, что юбилейное, 70-е Евровидение должно объединять людей и проходить под лозунгом "United by Music" — "Объединенные музыкой".

Также стало известно, что Болгария, Румыния и Молдова вернутся на конкурс после перерыва. Возможно также участие Канады — руководство ORF оценило эту идею положительно.

Впрочем, ситуация остается напряженной. Вещатели Испании, Ирландии и Словении заявили, что могут бойкотировать Евровидение-2026, если Израиль будет участвовать. Они критикуют Израиль за большие жертвы среди гражданских в Газе.

Вайссман подчеркнул, что на Евровидение участников отправляют именно вещатели, а не правительства государств.

На прошлой неделе представители ORF встретились с израильским общественным вещателем Kan. Израильская сторона подтвердила, что хочет выступить на конкурсе и готова выполнить все новые правила.

Организаторы ожидают, что конкурс в Вене, который пройдет 12-16 мая 2026 года, соберет около 90 тысяч зрителей и может стать рекордным по количеству стран-участниц.

