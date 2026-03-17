Сторонница Путина: известную российскую балерину исключили из концерта в Риме

В Италии разгорелся новый культурно-политический скандал из-за участия российских деятелей культуры в международных мероприятиях. Организаторы престижного гала-концерта балета в Риме исключили из списка участников известную прима-балерину Светлану Захарову, которая связана с поддержкой Кремля.

Известную российскую балерину Светлану Захарову исключили из состава участников танцевального гала-концерта Les Etoiles, который должен состояться в Риме 20-21 марта, сообщило информационное агентство Reuters 17 марта. Это произошло из-за очередного политического спора об участии российских артистов в культурных мероприятиях в Италии.

Звезда московского Большого театра, Захарова является активной сторонницей российского диктатора Владимира Путина. Она должна была выступить на гала-концерте "Les Etoiles" в итальянской столице 20-21 марта. 46-летняя Захарова родилась в Украине и была членом российского парламента от партии "Единая Россия" с 2008 по 2012 год. В январе ее исключили из фестиваля искусств во Флоренции после возражений со стороны посольства Украины.

Исключение Захаровой из "Les Etoiles" произошло после оспариваемого решения Венецианской биеннале вновь открыть российский павильон для нынешней выставки, которая продлится с мая по ноябрь. Он был закрыт после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини, чья ультраправая партия "Лига" имела тесные связи с партией Путина "Единая Россия" до войны в Украине, поддержал решение о проведении Биеннале. А во вторник он раскритиковал исключение Захаровой как "русофобию".

"Мы должны приложить усилия, чтобы прекратить эту войну. Исключение российских танцоров, художников или спортсменов не решает конфликт, а лишь усложняет его", — сказал он.

Итальянские организации несколько раз пытались пригласить российских артистов на проведение мероприятий, но отступили перед лицом критики. В прошлом году власти отменили концерт классической музыки во дворце близ Неаполя из-за запланированного участия российского дирижера Валерия Гергиева, которого считают близким к Путину.

Напомним, что Россия планирует принять участие в 61-й Венецианской биеннале в 2026 году впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину. По программе выставки, российский павильон должен представить свой проект. В то же время Украина также будет участвовать в выставке с собственным проектом "Гарантии безопасности", центральным объектом которого станет скульптура Жанны Кадыровой "Оригами Олень".

Ранее мы также информировали, что возвращение России на Венецианскую биеннале вызвало международный скандал. Выяснилось, что к организации российского павильона причастны лица, связанные с российскими властями. В частности, это Екатерина Винокурова, падчерица министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Поэтому художники, интеллектуалы и политики из разных стран подписали письмо протеста против участия РФ в выставке.