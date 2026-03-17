Прихильниця Путіна: відому російську балерину виключили з концерту у Римі

В Італії розгорівся новий культурно-політичний скандал через участь російських діячів культури у міжнародних заходах. Організатори престижного гала-концерту балету в Римі виключили зі списку учасників відому прима-балерину Світлану Захарову, яка пов’язана із підтримкою Кремля.

Відому російську балерину Світлану Захарову виключили зі складу учасників танцювального гала-концерту Les Etoiles, який має відбутися у Римі 20–21 березня, повідомило інформаційне агентство Reuters 17 березня. Це сталося через чергову політичну суперечку щодо участі російських артистів у культурних заходах в Італії.

Зірка московського Великого театру, Захарова є активною прихильницею російського диктатора Володимира Путіна. Вона мала виступити на гала-концерті "Les Etoiles" в італійській столиці 20-21 березня. 46-річна Захарова народилася в Україні і була членом російського парламенту від партії "Єдина Росія" з 2008 по 2012 рік. У січні її виключили з фестивалю мистецтв у Флоренції після заперечень з боку посольства України.

Відео дня

Виключення Захарової з "Les Etoiles" відбулося після оскаржуваного рішення Венеційської бієнале знову відкрити російський павільйон для цьогорічної виставки, яка триватиме з травня по листопад. Він був закритий після вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Віце-прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні, чия ультраправа партія "Ліга" мала тісні зв'язки з партією Путіна "Єдина Росія" до війни в Україні, підтримав рішення про проведення Бієнале. А у вівторок він розкритикував виключення Захарової як "русофобію".

"Ми повинні докласти зусиль, щоб припинити цю війну. Виключення російських танцюристів, художників чи спортсменів не вирішує конфлікт, а лише ускладнює його", – сказав він.

Італійські організації кілька разів намагалися запросити російських артистів на проведення заходів, але відступили перед обличчям критики. Минулого року влада скасувала концерт класичної музики в палаці поблизу Неаполя через заплановану участь російського диригента Валерія Гергієва, якого вважають близьким до Путіна.

Нагадаємо, що Росія планує взяти участь у 61-й Венеційській бієнале у 2026 році вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну. За програмою виставки, російський павільйон має представити свій проєкт. Водночас Україна також братиме участь у виставці з власним проєктом "Гарантії безпеки", центральним об’єктом якого стане скульптура Жанни Кадирової "Оригамі Олень".

Раніше ми також інформували, що повернення Росії на Венеційську бієнале спричинило міжнародний скандал. З’ясувалося, що до організації російського павільйону причетні особи, пов’язані з російською владою. Зокрема, це Катерина Винокурова, падчерка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Через це митці, інтелектуали та політики з різних країн підписали лист протесту проти участі РФ у виставці.