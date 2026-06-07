"Пасхальный день" о ТЦК стал лучшим европейским фильмом: чем поразила жюри короткометражка

Украинская короткометражная лента "Пасхальный день" режиссера Николая Засеева получила признание на 66-м Краковском кинофестивале, где ее назвали лучшим европейским фильмом. Кроме награды, работа также стала номинантом на Премию Европейской киноакадемии в категории короткометражного кино.

Как говорится в подборке победителей на сайте Краковского кинофестиваля, именно фильм "Пасхальный день" получил награду как лучший европейский проект, которая одновременно является номинацией фестиваля на Европейскую кинопремию для короткого метра. В объяснении жюри отмечается, что лента отличается особой деликатностью в работе с тяжелой темой и умением совместить трагический военный контекст с человечностью и тонким юмором.

"Нужна действительно исключительная чуткость и тонкость, чтобы затронуть такую мрачную тему, одновременно извлекая юмор и человечность из трагического опыта военного времени", — цитируют мнение жюри.

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Ранее издание "Суспільне Культура" писало, что этот фильм также был отобран в международный конкурс одного из крупнейших в мире фестивалей короткометражного кино, который проходит во французском Клермон-Ферране.

О чем фильм "Пасхальный день" и кто работал над ее созданием

В общем, события ленты разворачиваются в Киеве в Пасхальное воскресенье, когда по городу передвигаются двое представителей ТЦК, которые ищут потенциальных призывников. В ходе их маршрута они встречают молодого человека, который вышел из дома, чтобы купить корм для кота. Однако прежде чем мобилизоваться, он загадывает два желания — зайти в магазин и освятить кулич.

Украинский короткометражный фильм "Пасхальный день" получила признание на 66-м Краковском кинофестивале Фото: Из открытых источников

В частности, главные роли в фильме исполнили Иван Шаран, Сергей Коршиков и Григорий Наумов. Также к проекту также привлекли членов съемочной группы, которые параллельно работали в административной команде производства, в частности Михаила Панчука, Кирилла Рыбянцева и Виктора Шевченко.

Зато режиссером и сценаристом ленты является Николай Засеев, который ранее создал короткометражный фильм "Фаза". Ранее его работа участвовала в ряде международных фестивалей, в частности "Молодость" в Киеве и Short Shorts Film Festival & Asia в Токио, а также получила номинацию на украинскую кинопремию "Золота дзиґа".

Сейчас Засеев служит в Вооруженных силах Украины и является участником платформы "Культурные силы", параллельно работая над новыми короткометражными проектами, вдохновленными "Пасхальным днем".

Кроме того, к созданию фильма присоединилась большая команда продюсеров и специалистов киноиндустрии. Среди них продюсеры Наталья Либет, Ольга Брегман и Виктор Эде, которые ранее работали над документальной лентой "Лента времени" Екатерины Горностай, а также Александра Братищенко и Виктор Шевченко. В то же время сценарную работу выполнил Илья Волынец-Трифонов, оператором стал Михаил Любарский, звук обеспечили Карина Режевская и Сергей Степанский, а художественное оформление выполнила Анна Сурикова.

Напомним, что документальный фильм "2000 метров до Андреевки" режиссеров Мстислава Чернова и Александра Бабенко получил престижную американскую новостную и документальную премию "Эмми".

Также Фокус писал, что украинский актер Александр Рудинский присоединился к актерскому составу нового фильма от Netflix по культовому аниме Gundam. В ленте он сыграет вместе с известными голливудскими актерами, в частности с Сидни Суини и Джейсоном Айзексом.