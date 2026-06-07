"Пасхальний день" про ТЦК став найкращим європейським фільмом: чим вразила журі короткометражка

Українська короткометражна стрічка "Пасхальний день" режисера Миколи Засєєва отримала визнання на 66-му Краківському кінофестивалі, де її назвали найкращим європейським фільмом. Окрім нагороди, робота також стала номінантом на Премію Європейської кіноакадемії в категорії короткометражного кіно.

Як йдеться у підбірці переможців на сайті Краківського кінофестивалю, саме фільм "Пасхальний день" отримав відзнаку як найкращий європейський проєкт, яка водночас є номінацією фестивалю на Європейську кінопремію для короткого метру. У поясненні журі наголошується, що стрічка вирізняється особливою делікатністю у роботі з важкою темою та вмінням поєднати трагічний воєнний контекст із людяністю та тонким гумором.

"Потрібна справді виняткова чуйність і тонкість, щоб торкнутися такої похмурої теми, водночас витягнувши гумор і людяність із трагічного досвіду воєнного часу", — цитують думку журі.

Раніше видання "Суспільне Культура" писало, що цей фільм також був відібраний до міжнародного конкурсу одного з найбільших у світі фестивалів короткометражного кіно, який проходить у французькому Клермон-Феррані.

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Про що стрічка "Пасхальний день" та хто працював над її створенням

Загалом, події стрічки розгортаються у Києві у Великодню неділю, коли містом пересуваються двоє представників ТЦК, які шукають потенційних призовників. У ході їхнього маршруту вони зустрічають молодого чоловіка, який вийшов з дому, щоб купити корм для кота. Однак перш ніж мобілізуватися, він загадує два бажання — зайти до магазину та освятити паску.

Українська короткометражна стрічка "Пасхальний день" отримала визнання на 66-му Краківському кінофестивалі Фото: З відкритих джерел

Зокрема, головні ролі у фільмі виконали Іван Шаран, Сергій Коршиков та Григорій Наумов. Також до проєкту також залучили членів знімальної групи, які паралельно працювали в адміністративній команді виробництва, зокрема Михайла Панчука, Кирила Рибянцева та Віктора Шевченка.

Натомість режисером і сценаристом стрічки є Микола Засєєв, який раніше створив короткометражний фільм "Фаза". Раніше його робота брала участь у низці міжнародних фестивалів, зокрема "Молодість" у Києві та Short Shorts Film Festival & Asia в Токіо, а також отримала номінацію на українську кінопремію "Золота дзиґа".

Наразі Засєєв служить у Збройних силах України та є учасником платформи "Культурні сили", паралельно працюючи над новими короткометражними проєктами, натхненними "Пасхальним днем".

Крім того, до створення фільму долучилася велика команда продюсерів і фахівців кіноіндустрії. Серед них продюсери Наталія Лібет, Ольга Брегман і Віктор Еде, які раніше працювали над документальною стрічкою "Стрічка часу" Катерини Горностай, а також Олександра Братищенко і Віктор Шевченко. Водночас сценарну роботу виконав Ілля Волинець-Тріфонов, оператором став Михайло Любарський, звук забезпечили Каріна Режевська та Сергій Степанський, а художнє оформлення виконала Ганна Сурікова.

Нагадаємо, що документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисерів Мстислава Чернова та Олександра Бабенка здобув престижну американську новинну та документальну премію "Еммі".

Також Фокус писав, що український актор Олександр Рудинський приєднався до акторського складу нового фільму від Netflix за культовим аніме Gundam. У стрічці він зіграє разом із відомими голлівудськими акторами, зокрема зі Сідні Свіні та Джейсоном Айзексом.