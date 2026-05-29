Український фільм "2000 метрів до Андріївки" отримав престижну премію "Еммі"

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисерів Мстислава Чернова та Олександра Бабенка здобув престижну американську новинну та документальну премію "Еммі". Стрічка виборола перемогу в номінації "Найкраща режисура документального фільму", хоча загалом претендувала на статуетки у шести різних категоріях.

За інформацією Deadline, робота українських документалістів викликала серйозний резонанс та була номінована у таких категоріях:

"Найкраща режисура документального фільму" (перемога);

Головна нагорода — "Найкращий документальний фільм";

"Найкращий документальний фільм на суспільно-політичну тематику";

"Найкращий сценарій документального фільму";

"Найкраща операторська робота";

"Найкращий монтаж".

Про що стрічка та хто її створював

В основі сюжету — події українського контрнаступу 2023 року. Мстислав Чернов разом із бійцями Третьої окремої штурмової бригади пройшов шлях звільнення стратегічно важливого села Андріївка Донецької області, яке було відрізане мінними полями та доступне лише через вузький лісовий клаптик.

Над фільмом працювали:

Автори: воєнний кореспондент Мстислав Чернов та фотограф Associated Press Олександр Бабенко.

Композитор: Сем Слейтер — лауреат премії "Ґреммі" за саундтреки до серіалу "Чорнобиль" та фільму "Джокер".

Світове визнання та інші відзнаки

Цей успіх на "Еммі" доповнив і без того солідний список міжнародних досягнень фільму.

Стрічка отримала нагороди за найкращу режисуру та як найкращий документальний фільм від Гільдії режисерів США, культового фестивалю "Санденс" та кінофестивалю в Стокгольмі.

Крім того, проєкт здобув номінацію на британську премію BAFTA, увійшов до шортлиста кінопремії "Оскар", а на вітчизняному фестивалі Docudays UA зібрав одразу три нагороди.

