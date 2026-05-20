Зірка відомого українського серіалу отримував погрози: "Це небезпечна роль" (фото)

Український актор Павло Шпегун зіткнувся із хвилею погроз та агресії через роль серійного вбивці у серіалі "Тиха Нава". Артист розповів про небезпеку подібних амплуа та згадав зірку "Гри престолів", який так само став жертвою глядацького хейту.

Популярність прийшла до Павла Шпегуна після прем’єри стрічки "Тиха Нава", де він втілив головного антагоніста — жорстокого маніяка та ґвалтівника. Проте екранний успіх мав і зворотний бік, адже не всі глядачі змогли відокремити художній вимисел від реальності, перейшовши допустимі межі у спілкуванні з актором. Про це Павло розповів на YouTube-каналі "Станція Театральна".

"Для актора це небезпечна роль трохи в сенсі того, як тебе сприймають потім люди. Наприклад, після прем’єри я дуже часто почав отримувати повідомлення від незнайомих мені людей із погрозами: "Що ти, йдеш шукати дівчат?". Зазвичай, коли я в Instagram виставляв запитання, мені від профілів з нулем дописів приходили повідомлення", — поділився артист.

Павло Шпегун отримував погрози через роль в серіалі

Досвід "Гри престолів"

Подібне неадекватне сприйняття негативних персонажів — поширена проблема і в світовому кінематографі. Наприклад, виконавець ролі Джоффрі Баратеона у культовому серіалі "Гра престолів" Джек Глісон через серйозне цькування та жахливі погрози свого часу навіть планував назавжди залишити акторську кар’єру.

Павло Шпегун особисто спілкувався із закордонним колегою під час його візиту до столиці.

"Я знайомий з актором, який граф Джоффрі в "Грі престолів". Він був у Києві, ми познайомились, почали спілкуватися. Він ледь не закінчив кар’єру через це. Його дуже сильно хейтили. Йому досі пишуть! Навіть написані від руки листи з погрозами додому приходять", — пригадав Павло Шпегун.

