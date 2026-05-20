Відома українська акторка виходить заміж за військового (фото)

31-річна Анастасія Пустовіт виходить заміж за свого коханого-військового, з яким перебуває у стосунках уже п'ять років. Радісною новиною про заручини знаменитість поділилася у своїх соцмережах під час відвідування Каннського кінофестивалю.

Про зміну сімейного статусу шанувальники дізналися з Instagram-stories артистки. Днями Анастасія з’явилася на знаменитому "червоному хіднику" у стриманій чорній сукні, доповнивши образ витонченою сумочкою та прозорими рукавичками. Проте найбільшу увагу привернула прикраса на безіменному пальці правої руки акторки, яка дуже нагадувала обручку.

Зірка кіно розвіяла всі сумніви та офіційно підтвердила, що тепер перебуває в статусі нареченої.

"Відпустка і Канни відбулись. Як і новий статус", — лаконічно прокоментувала артистка, продемонструвавши обручку на світлині.

Анастасія Пустовіт виходить заміж

Хто така Анастасія Пустовіт

Анастасія Пустовіт — відома українська акторка театру та кіно, а також громадська активістка. Здобула акторську освіту в КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого. З 2018 року грає на сцені Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі. Широку популярність здобула після зйомок у молодіжному серіалі "Перші ластівки". Також відома за головними ролями у фільмі "Коли падають дерева" та гучному телесеріалі "Тиха Нава". Активно займається волонтерством.

