Известная украинская актриса выходит замуж за военного (фото)

31-летняя Анастасия Пустовит выходит замуж за своего возлюбленного-военного-военного, с которым состоит в отношениях уже пять лет. Радостной новостью о помолвке знаменитость поделилась в своих соцсетях во время посещения Каннского кинофестиваля.

О смене семейного статуса поклонники узнали из Instagram-stories артистки. На днях Анастасия появилась на знаменитой "красной дорожке" в сдержанном черном платье, дополнив образ изящной сумочкой и прозрачными перчатками. Однако наибольшее внимание привлекло украшение на безымянном пальце правой руки актрисы, которое очень напоминало обручальное кольцо.

Звезда кино развеяла все сомнения и официально подтвердила, что теперь находится в статусе невесты.

"Отпуск и Канны состоялись. Как и новый статус", — лаконично прокомментировала артистка, продемонстрировав кольцо на фотографии.

Анастасия Пустовит выходит замуж

Кто такая Анастасия Пустовит

Анастасия Пустовит — известная украинская актриса театра и кино, а также общественная активистка. Получила актерское образование в КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого. С 2018 года играет на сцене Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу. Широкую известность получила после съемок в молодежном сериале "Первые ласточки". Также известна по главным ролям в фильме "Когда падают деревья" и нашумевшем телесериале "Тихая Нава". Активно занимается волонтерством.

