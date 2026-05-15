Алина Гросу показала отца своего сына: его называют российским актером (фото)

Украинская певица Алина Гросу показала трогательные фото с мужем, которого называют российским актером Романом Полянским, и новорожденным сыном.

"С Днем Семьи, друзья мои. Семья — это огромное сокровище. А детки — это лучшее продолжение любви", — написала новоиспеченная мама.

Алина Гросу с сыном Фото: Instagram

В частности, на фото появился и муж певицы.

Алина Гросу с сыном и мужем Фото: Instagram

Муж Алины Гросу — россиянин?

До большой войны артистка встречалась с российским актером Романом Полянским, однако их отношения закончились со временем. В начале 2024 года певица объявила о свадьбе, однако лицо избранника не показала. Фанаты долго предполагали, что им мог снова стать Полянский, однако подтверждений этому не было.

А потом госпожа посол по правам человека и устойчивого развития в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретна поделилась кадрами с актером и певицей после встречи в США в сентябре 2024 года и назвала Полянского спутником Гросу по жизни, чем фактически подтвердила их бракосочетание. Хотя и певица до сих пор официально молчит о персоне своего избранника.

